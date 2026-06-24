Zeit der Abrechnung - wie gut war unsere Prognose? 2. Liga, Gruppe 1 von Christian Mathea · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Meister - Aufstieg - FCOG – Foto: Reto Schlatter

Wie es der Titel bereits erahnen lässt blicken wir gemeinsam auf die abgelaufene Saison zurück und stellen die FuPa-Saisonprognose auf den Prüfstand. Wo lagen wir richtig, wo gingen die Einschätzungen daneben und welche Tipps waren am Ende erstaunlich nah dran? Viel Freude bei der Analyse.

26 Spiele, 672 Tore, 152 Siege, 516 Punkte - ein souveräner Aufsteiger, zwei Absteiger aufgrund der höheren Strafpunkte - eine fantastische Saison mit vielen Fakten, Resultaten und Storys. Wir arbeiten die Spielzeit 2025/26 auf und blicken dabei zurück auf die High- und Lowlights: 1. FC Oetwil-Geroldswil - 67 Punkte (getippt 1. / Vorsaison 2.)

Erster Tipp, erste Punktlandung und was für eine. Der Aufstiegsfavorit dominierte die Liga nach Belieben. Zur Halbzeit noch knapp vor Wädenswil, drehte der FCOG in der Rückrunde auf und holte das Punktemaximum. Unbesiegt zuhause, 10 Auswärtssiege, der höchste Heimsieg (8:2 gegen Einsiedeln) und am Ende 17 Punkte Vorsprung auf Rang zwei. Mit Patrick Pereira Da Costa (27 Treffer) stellte Oetwil zudem den Torschützenkönig. Ein Aufstieg ohne Diskussion.

Vertrautes Bild in dieser Saison - Oetwil bejubelt einen Treffer. – Foto: Lucas Lucchinetti

2. FC Wädenswil - 50 Punkte (getippt 3. / Vorsaison 6.) Der verdiente Vize‑Meister. Schon zur Hinrunde Zweiter, defensiv gemeinsam mit Oetwil das Mass der Dinge. Auf heimischem Rasen die ebenfalls die zweitbeste Equipe mit nur einer Niederlage. Unser Tipp lag knapp daneben, aber Wädenswil gehört 2026/27 zu den heissesten Anwärtern auf den Aufstieg.

Wädenswil war oft nicht aufzuhalten - am Ende gab es den Vize-Titel. – Foto: Lucas Lucchinetti

3. FC Regensdorf - 47 Punkte (getippt 2. / Vorsaison 3.) Drei Jahre, drei Podestplätze - Regensdorf bleibt ein Modell an Konstanz. Auch hier lagen wir nur einen Rang daneben. Mit Bleon Asani (21 Tore) stellte man den zweitbesten Torjäger, war zweitbeste Rückrundenmannschaft und gewann das torreichste Spiel der Saison (4:8 bei Red Star). Ach ja: Cupsieger wurde man auch noch. Eine rundum starke Saison.

Regensdorfs tolle Saison wird mit dem Cup belohnt. – Foto: FVRZ

4. FC Adliswil - 45 Punkte (getippt 8. / Vorsaison 7.) Die Sihltaler waren unsere Tipp‑Ausreisser. Statt Rang acht wurde es die Top‑4, dank einer beeindruckenden Serie von neun Spielen ohne Niederlage in der Rückrunde. Zwischendurch schnupperte Adliswil sogar am Vizetitel, doch zwei späte Niederlagen verhinderten den grossen Coup.

Adliswil eilte in der Rückrunde von Sieg zu Sieg und hatte gar den Vize-Titel vor Augen. – Foto: Bruno Stäubli

5. FC Urdorf - 41 Punkte (getippt 6. / Vorsaison 4.) Ein starker Endspurt mit vier Siegen aus fünf Partien brachte Urdorf noch auf Rang fünf – dank zwei Strafpunkten weniger als Wiedikon. Auffällig: Die Limmattaler kassierten die meisten Gegentore, trafen aber auch am drittmeisten. Für die neue Saison gilt: Defensive stabilisieren, um vorne anzugreifen.

Dank starker Teamleistung ist Urdorf am Ende noch auf den 5. Rang vorgerückt. – Foto: Lucas Lucchinetti

6. FC Wiedikon - 41 Punkte (getippt 5. / Vorsaison 9.) Zur Halbzeit noch Dritter und nur drei Punkte hinter Oetwil – am Ende aber ein deutlicher Rückfall. Fünf Niederlagen in Serie kosteten Wiedikon eine bessere Platzierung. Die Strafpunkte verhinderten zudem die Punktlandung auf unserem prognostizierten Rang fünf.

Gegen Saisonende war Wiedikon vermehrt mit Abwehrarbeit beschäftigt. – Foto: Christian Mathea

7. FC Wollishofen - 35 Punkte (getippt 4. / Aufsteiger) Wir sahen Wollishofen als Überraschungsteam und das waren sie irgendwie auch. Als bester Aufsteiger schloss man auf Rang sieben ab, holte mit dem 0:7 in Rümlang den höchsten Auswärtssieg der Saison, ein ausgeglichenes Torverhältnis und stellte die treffsicherste Offensive der Hinrunde (31 Tore). Ein Fundament, auf dem sich aufbauen lässt.

Wollishofen im Abschluss - zur Hinrunde sogar die treffsicherste Offensive. – Foto: Christian Mathea

8. FC Horgen - 34 Punkte (getippt 12. / Vorsaison 5.) Die Seebuben waren die Achterbahn‑Mannschaft der Saison: mal über dem Strich, mal darunter, mal im Mittelfeld. Am Ende aber sicher gerettet und vier Plätze besser als unser Tipp. Mit Engjëll Limani stellte Horgen zudem den drittbesten Torschützen der Liga.

Achterbahn Horgen - aber immer das Ziel Ligaerhalt im Blickfeld. – Foto: Christian Mathea

9. FC Unterstrass - 29 Punkte (getippt 7. / Vorsaison 8.) Unterstrass blieb konstant - in der Hinrunde wie im Schlussklassement. Zum 7. Rang fehlten am Ende jedoch sechs Punkte. Der Cup‑Run inklusive Highlight gegen Xamax prägte die erste Saisonhälfte. Und: Unterstrass war eines von nur drei Teams, die Meister Oetwil schlagen konnten und das gleich mit einem 4:0‑Kantersieg.

Tolle Spiele auf der Steinkluppe bleiben - wie das Cup-Duell mit Xamax oder das 4:0 gegen Oetwil. – Foto: Reto Schlatter

10. FC Red Star ZH 2 - 27 Punkte (getippt 14. / Vorsaison 11.) Das hat uns Red Star ein Schnippchen geschlagen. Zur Saison-Halbzeit abgeschlagen Letzter, der Abstieg schien programmiert. Doch dann folgte ein beeindruckender Schlussspurt: fünf Siege und ein Remis aus acht Spielen. Damit blieb Red Star in der Liga, trotz der schwächsten Offensive (34 Tore). Für die neue Saison kommt erschwerend hinzu, dass der beste Torjäger Eni Hoxha (12 Treffer) sich Aufsteiger Oetwil anschliessen wird.

Red Star 2 auf dem Weg in die 12. Saison. – Foto: Christian Mathea

11. FC Einsiedeln - 26 Punkte (getippt 9. / Aufsteiger) Ein Abstiegskrimi bis zur letzten Sekunde. Dank tieferem Strafpunkte‑Konto und eines Last‑Minute‑Sieges in Wiedikon retteten sich Einsiedeln in Extremis. Doch die Rückrunde war alarmierend: nur 9 Punkte, schlechtestes Heimteam, insgesamt 16 Niederlagen. Zu unserem Tipp fehlten am Ende dennoch lediglich drei Zähler.

Einsiedeln feiert den Ligaerhalt. – Foto: FC Einsiedeln

12. SV Rümlang - 26 Punkte (getippt 11. / Aufsteiger) Ein Drama mit bitterem Ende. Vor dem letzten Spieltag noch über dem Strich, rutschte Rümlang aufgrund der Niederlage in Wädenswil und der höheren Anzahl Strafpunkte doch noch ab. Das Trainerduo trat daraufhin zurück. Ein knapper Abstieg, wo wir einen knappen Ligaerhalt prognostiziert hatten.

Vom Regen in die Traufe und zurück. Rümlang war kurz vor dem Ligaerhalt und muss am Ende doch runter. – Foto: Doris Studer

13. SC YF Juventus 2 - 26 Punkte (getippt 13. / Vorsaison 12.) Unser zweiter Volltreffer. Die Forfait‑Niederlage wegen des nicht spielberechtigten Einsatzes von Goalie Geraldo Bina Ali Ngoei Dimba wurde zum Wendepunkt. Statt drei Punkten in Horgen und fast sicherem Ligaerhalt gab es null. Bis zuletzt kämpfte YF, scheiterte aber ebenfalls an den Strafpunkten. Bitter für die Organisation, zumal sich die erste Mannschaft den Aufstieg in die Promotion gesichert hat. Alles andere als der sofortige Wiederaufstieg wäre eine Überraschung.

Diskussionsbedarf bei YF Juventus - die Zweitvertretung steigt ab, – Foto: Reto Schlatter

14. SV Höngg 2 - 22 Punkte (getippt 10. / Vorsaison 14.) Höngg fand nie zur Konstanz, lag schon nach der Vorrunde auf dem vorletzten Platz und stieg am Ende ab. 16 Niederlagen, nur ein Auswärtssieg - der prognostizierte Rang zehn war ausser Reichweite, auch wenn nur fünf Punkte fehlten.