„Zeit, den Bock umzustoßen“ – Wahrenholz heiß aufs Derby

Wenn der FC Brome am Sonntag (Anstoß 15:00 Uhr) den VfL Wahrenholz empfängt, dann trifft der Tabellenzehnte auf den Siebten der Bezirksliga. In einem ausgeglichenen Mittelfeld der Liga, in dem jeder Zähler zählt, könnte ein Derby-Sieg am 26. Spieltag psychologisch wie tabellarisch wertvoll sein – insbesondere für die Gäste aus Wahrenholz, die zuletzt sieglos blieben.