Zeit den Bock umzustoßen - MSV Duisburg im Topspiel gefordert

Gut 1.400 Fans werden den Spielverein zum Auswärtsspiel nach Niedersachsen begleiten. Das komplette Kontingent war innerhalb kürzester Zeit vergriffen. "Es ist einfach fantastisch, was unsere Fans in den vergangenen Wochen geleistet haben", betont Chefcoach Dietmar Hirsch. Nicht nur fantechnisch reist der MSV mit voller Kapelle zum VfL, auch beim Personal ist die Lage gut. Neben den drei Langzeitverletzten Jakob Bookjans, Dennis Boorkowski und Omer Hanin fällt nur Steffen Meuer aus, der im Derby gegen Rot-Weiss Essen die fünfte gelbe Karte gesehen hat.

Im Stadion an der Bremer Brücke erwartet Hirsch eine "überdurchschnittlich gute Drittliga-Mannschaft, die sehr zielorientiert spielt und genau weiß, was sie will". Besonders die Kompaktheit der Osnabrücker hebt er hervor, die sich auch in der Statistik bemerkbar mach. Mit nur elf kassierten Gegentoren stellt der VfL aktuell die beste Defensive der Liga. Offensiv ist Osnabrück mit 17 erzielten Toren im Liga-Durchschnitt. Im Klassement trennen die beiden Mannschaften drei Punkte. Neben einem spannenden Spitzenspiel hat Hirsch vor allem eine Marschrichtung ausgerufen: "Wir wollen den Abstand halten, lieber aber noch vergrößern."

"Machen immer weiter"

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Serie, wäre es mal wieder an der Zeit für ein Erfolgserlebnis. "Die Leistungen haben eigentlich immer gestimmt. Es ist für uns zumindest ein Teilerfolg, wenn wir gegen sehr gute Mannschaften zumindest einen Punkt holen", sagt Hirsch. Aber der sprichwörtliche Bock soll nichtsdestotrotz zeitnah wieder umgestoßen werden. "Mit unserer Körperlichkeit und unserer Fitness können wir auch ein spätes Tor erzielen", unterstreicht der 53-Jährige.

"Wir sind stolz auf das, was wir bislang erreicht haben. Natürlich können wir uns noch verbessern und weiterentwickeln. Daran arbeiten wir jeden Tag auf den Trainingsplatz", erklärt der Trainer. Positiv hebt er hervor, dass seine Mannschaft selten überspielt oder gar ausgespielt wurde und insgesamt in den gezeigten Leistungen konstant sei. "Ich finde es gut, wenn die Spieler auch mal unzufrieden sind, wenn wir nicht gewonnen haben", hebt er den Ehrgeiz und eigenen Anspruch hervor. "Wir machen einfach weiter", sagt er abschließend. Ob der Bock dann in Osnabrück umgestoßen wird, erfahrt ihr im FuPa-Liveticker.