Zeiss-Test in Frankfurt: Gekämpft, aber verloren

Die Frankfurter, aktuell Tabellenvierter der Regionalliga Südwest, überließen dem FCC zwar viel das Spielgerät, waren aber im ersten Durchgang in den Zweikämpfen bissiger. Mit ihrer körperlichen Präsenz erzwangen sie viele Balleroberungen und schalteten blitzschnell um. Marius Liesegang, der die ersten sechzig Minuten das Tor von Carl Zeiss hütete, bevor dann Luis Ackermann zwischen die Pfosten ging, hatte bereits zu Beginn der Partie ein, zwei brenzlige Situationen zu entschärfen – so nach einer Viertelstunde Spielzeit, als Peters allein vor ihm auftauchte und er mit toller Fußabwehr parierte. Doch in der 28. Minute war er machtlos, als Bukusu am zweiten Pfosten eine Hereingabe aus spitzem Winkel zur Führung für den FSV Frankfurt verwertete. Kaum zehn Minuten später dann das 2:0 für die Hausherren durch Peters, der eine Celik-Flanke aus dem linken Halbfeld mit der Brust im Jenaer Kasten unterbrachte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit.

Diese nutzte FCC-Trainer Volkan Uluc, um komplett zu wechseln. Lediglich Liesegang blieb noch auf dem Feld. Kay Seidemann wie auch Pepe Kirchhoff sollten später in die Partie kommen. Im zweiten Spielabschnitt war Carl Zeiss nun deutlich präsenter und unter dem Strich auch die bessere Mannschaft. Doch der überfällige Anschlusstreffer sollte nicht fallen – trotz guter Möglichkeiten für Fritz, Suljic und Hoppe. So blieb es beim 2:0 für die Hessen, das mit Blick auf die erste Halbzeit auch in Ordnung geht.

Für Carl Zeiss, das seit fast drei Wochen am Stück seine Vorbereitung absolviert, stehen nun mal zwei Ruhetage an, bevor es dann am Dienstag in Jena weitergeht mit der Vorbereitung auf die Rückrunde.