Zeiss-Elf trotzt Kälte und Gegner

Die Vogtländer, die sich in der letzten Regionalligasaison als Tabellenletzter wieder zurück in die Oberliga verabschiedeten, boten der Mannschaft von Volkan Uluc einen intensiven Test, der in der ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen für den FCC verlief, ohne dass Carl Zeiss mit einer Fülle von Chancen aufwarten konnte. Und auch der VFC kam immer wieder zu Abschlüssen.

Es dauerte kaum fünf Minuten, als der aktuell Oberligafünfte durch einen beherzten Distanzschuss von Max Winter in Führung ging, nachdem der FCC im Spielaufbau den Ball verlor. Doch Jena schlug in der zwölften Minute zurück, als Aktivposten Alexander Prokopenko mit einem starken Zuspiel in die Tiefe Timon Burmeister fand, der souverän zum 1:1 verwandelte. Youngster Emilio Munser, der neben dem zentral agierenden Prokopenko auf der linken Seite spielte, war es dann, der quasi mit dem Halbzeitpfiff auf 2:1 für Jena stellte – ein durchaus leistungsgerechtes Zwischenergebnis zugunsten der Zeiss-Elf, die im ersten Abschnitt leichte Feld- und Chancenvorteile hatte.