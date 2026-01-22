Zeiss-Elf trotzt Kälte und Gegner

Etwa 150 Unentwegte trotzten an diesem Mittwochabend der eisigen Kälte, die das ursprünglich auf Platz 3 geplante Testspiel auf den neuen Kunstrasenplatz zwang. Dort traf die Zeiss-Elf, die noch am Nachmittag eine Trainingseinheit absolvierte, auf den VFC Plauen.
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Es dauerte kaum fünf Minuten, als der aktuell Oberligafünfte durch einen beherzten Distanzschuss von Max Winter in Führung ging, nachdem der FCC im Spielaufbau den Ball verlor. Doch Jena schlug in der zwölften Minute zurück, als Aktivposten Alexander Prokopenko mit einem starken Zuspiel in die Tiefe Timon Burmeister fand, der souverän zum 1:1 verwandelte. Youngster Emilio Munser, der neben dem zentral agierenden Prokopenko auf der linken Seite spielte, war es dann, der quasi mit dem Halbzeitpfiff auf 2:1 für Jena stellte – ein durchaus leistungsgerechtes Zwischenergebnis zugunsten der Zeiss-Elf, die im ersten Abschnitt leichte Feld- und Chancenvorteile hatte.
FCC-Trainer Volkan Uluc nutzte die Pause, um sechs Wechsel vorzunehmen. Auf dem Feld blieb unter anderem auch Justin Schau, der auf glattem Geläuf im eigenen Strafraum den Stand verlor, was der Plauener Profi eiskalt aus spitzem Winkel zum Ausgleich nutzte (50.). In der Folgezeit blieb der FCC die aktivere Mannschaft und hatte sich die neuerliche Führung zwischenzeitlich längst verdient. Doch diese ließ bis zur 86. Minute auf sich warten, als Maxim Hessel aus dem Gewühl heraus zum 3:2 traf – ein verdienter Jenaer Sieg gegen einen guten Oberligisten.
Für den FCC war es das nunmehr vierte Testspiel dieser Wintervorbereitung, dem am Samstag bei Hannover 96 II (leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit) das nächste folgen soll. Der FC Carl Zeiss Jena wird vor Ort mit Ticker, Social Media und Livestream begleiten.