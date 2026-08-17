Zeiss-Elf ringt Chemie nieder

Es war das erwartet schwere Spiel für den FC Carl Zeiss Jena, dem von vornherein bewusst war, dass es im Leipziger AKS nicht um den Schönheitspreis gehen würde - aber um drei wichtige Punkte. Und diese hat der FCC am Freitagabend nach einer kämpferischen Partie geholt.
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Es war von Beginn an ein intensives Spiel, das auch auf den ausverkauften Rängen emotional begleitet wurde. Nach buntem Rauch aus dem Gästeblock hatte der Gastgeber seine wohl beste Chance des gesamten Spiels, als es über Kratzer und Pfeil gefährlich wurde (8.). Der Ball flog in die Mitte, FCC-Keeper Marius Liesegang war mit der Faust zur Stelle, traf aber im Rauch seines Strafraums nicht genau, so dass der Ball nochmals auf den Kasten gebracht, aber letztlich verteidigt werden konnte. Ansonsten war es ein Spiel, das weitgehend ohne Chancen verlief, auch wenn der FCC das etwas reifere Spiel zeigte. Doch bei seinen Halbchancen fehlte oft der letzte Pass bzw. die letzte Genauigkeit, um das Tor der Chemiker unter ernste Bedrängnis zu bringen. Es war - bei Temperaturen über 30 Grad - ein Spiel, das von seiner Intensität lebte und dem Spielverlauf durchaus entsprechend torlos in die Halbzeitpause ging.
Nach dem Wechsel hatte der FCC seine erste Möglichkeit durch Jannes Werner, doch Chemie‑Torwart Bergmann klärte mit den Fäusten (53.). Und fast im Gegenzug versuchte BSG-Neuzugang Philipp Kühn mit seinem Lupfer den aufmerksamen Liesegang zu überwinden, was jedoch misslang (55.). In der 69. Spielminute war es dann soweit: Elias Löder bediente von der rechten Seite Manassé Eshele im Leutzscher Strafraum, wo er mit dem Rücken zum Tor am Fünfmeterraum stand und von dort mit der Hacke den Ball ins lange Eck bugsierte! Nur wenige Minuten später hätte einer von Tristan Teuber, Elias Löder und Kevin Lankford in einer Dreifachchance den Deckel auf die Partie machen können (73.). So jedoch blieb es bis zuletzt spannend, doch auch die achtminütige Nachspielzeit überstand der FCC mit Bravour und sicherte sich somit knapp, aber verdient, drei wichtige Punkte in Leutzsch.
Bitter: Maurice Hehne konnte nach einem rüden Foul von Leipzigs Aliji wegen einer Fuß-/Knöchelverletzung nicht weiterspielen und musste bereits wenige Minuten nach seiner Einwechslung den Platz verletzungsbedingt wieder verlassen.