Zeiss-Elf ringt Chemie nieder

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Es war das erwartet schwere Spiel für den FC Carl Zeiss Jena, dem von vornherein bewusst war, dass es im Leipziger AKS nicht um den Schönheitspreis gehen würde - aber um drei wichtige Punkte. Und diese hat der FCC am Freitagabend nach einer kämpferischen Partie geholt.

Dabei musste FCC-Trainer Marco Grote nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Malik Talabidi erneut umbauen und ließ Timon Burmeister auf der Rechtsverteidigerposition spielen - und er sollte seine Sache gut machen. Nils Butzen gab den Linksverteidiger, während Sören Reddemann und Miguel Boog die Innenverteidigung bildeten. Davor agierten Moritz Fritz und Jannes Werner auf der Doppelsechs. Jenas einzige nominelle Spitze bildete Manassé Eshele, der bis 2023 selbst noch für die BSG am Ball war. Hinter ihm spielten Kevin Lankford, Elias Löder und Emilio Munser.

Es war von Beginn an ein intensives Spiel, das auch auf den ausverkauften Rängen emotional begleitet wurde. Nach buntem Rauch aus dem Gästeblock hatte der Gastgeber seine wohl beste Chance des gesamten Spiels, als es über Kratzer und Pfeil gefährlich wurde (8.). Der Ball flog in die Mitte, FCC-Keeper Marius Liesegang war mit der Faust zur Stelle, traf aber im Rauch seines Strafraums nicht genau, so dass der Ball nochmals auf den Kasten gebracht, aber letztlich verteidigt werden konnte. Ansonsten war es ein Spiel, das weitgehend ohne Chancen verlief, auch wenn der FCC das etwas reifere Spiel zeigte. Doch bei seinen Halbchancen fehlte oft der letzte Pass bzw. die letzte Genauigkeit, um das Tor der Chemiker unter ernste Bedrängnis zu bringen. Es war - bei Temperaturen über 30 Grad - ein Spiel, das von seiner Intensität lebte und dem Spielverlauf durchaus entsprechend torlos in die Halbzeitpause ging.