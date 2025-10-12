Zeiskam zeigt, was Basara zum Top-Team fehlt

Nach dem Spiel saß man noch lange beisammen. Und Andreas Mayer lobte, ausgiebig. Der Sportliche Leiter des FC Basara Mainz war angetan von der Defensivarbeit der Platzherren von Jahn Zeiskam. 2:0 (2:0) hatten die Pfälzer das Verbandsliga-Topspiel gewonnen. Hoch verdient, wie Mayer feststellt.

Nur acht Gegentore, erst eins daheim – man sah, warum. „Wir waren gut, aber nicht sehr gut“, sagt Mayer. Denn es fehlten vorne die Abschlüsse im Strafraum, und hinten das, was auch die anderen Konkurrenten aus dem oberen Drittel, Mechtersheim oder Waldalgesheim, ausmacht: erfahrene Abwehrrecken, die den Laden zusammenhalten.

Das 0:1 glich so manchem Gegentor der letzten Wochen. Viele Basara-Spieler im Strafraum, und doch kann Josip Saravanja unbedrängt abschließen (23.). Robert Cenusas Elfer (45.) war strittig, aber für Mayer keine Ausrede. „Wir verteidigen es zu kontaktlos und naiv. Zeiskam war in allen Belangen besser, hat alles auf dem Platz gelassen.“ Gegen solche Teams reiche es derzeit einfach nicht.