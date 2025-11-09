Zeiskam und Alemannia 90 Minuten auf dem Gaspedal

Zeiskam/Waldalgesheim. Damit hätte vor Anpfiff wahrscheinlich niemand gerechnet: Die beiden bislang abwehrstärksten Mannschaften in der Verbandsliga lieferten sich im Spitzenduell einen offensiven Schlagabtausch. Das Endergebnis von 4:4 zwischen dem TB Jahn Zeiskam und Alemannia Waldalgesheim kam absolut überraschend. „Beide Mannschaften sind tatsächlich 90 Minuten lang auf dem Gaspedal geblieben“, erklärte Alemannia-Co-Trainer Sascha Witt das Geschehen einer intensiven Partie vor 256 Zuschauern in der Südpfalz.
Witt vertrat an der Seitenlinie den aus familiären Gründen abwesenden Chefcoach Elvir Melunovic, war damit aber nicht der einzige „Neue“ bei den Grün-Weißen gegenüber den vergangenen Spielen. Stergios Teo Fakas gab auf der Außenbahn sein Startelfdebüt in dieser Saison, nachdem sich Manel Goncalves wegen Krankheit abgemeldet hatte und David Shamshon noch leicht gehandicapt war, nicht für die komplette Spielzeit infrage gekommen war. „Er hat sich den Einsatz redlich verdient und seine Sache gut gemacht“, so Witt.
In Zeiskam entwickelte sich von Anpfiff an ein Spiel zweier Spitzenteams auf Augenhöhe. Aber eines, in dem die Hausherren immer die Oberhand zu haben schienen. Beide Teams hatten in der ersten Hälfte vier richtig gute Torchancen, beim Wechsel stand es allerdings 3:1 gegen die Gäste. Der Alemannia fehlte mit einer Ausnahme die Effektivität vor dem Gehäuse, zudem verschuldeten vermeidbare Fehler zwei Gegentreffer. Etwa beim frühen 1:0 für die Hausherren, das Robert Cenusa erzielte (7.), weil in der die Gästeabwehr durch eine Unachtsamkeit das Abseits aufgehoben worden war. Die Antwort gab es jedoch schon sechs Minuten später. Ben Grünewald zirkelte einen Freistoß aus dem Halbfeld auf den kurzen Pfosten, wo Mahdi Mehnatgir einnickte. Nico Kruppenbacher (27.) und wieder Cenusa (41.) sorgten dann noch vor dem Wechsel für scheinbar klare Verhältnisse.
„Anders als in den letzten Wochen ist es uns aber gelungen, den Spieß umzudrehen“, blickte Witt zurück. Nachdem die Alemannia in der Vergangenheit auswärts regelmäßig trotz Führungen noch Punkte ließ, verteidigte sie diesmal mutig weiter nach vorne und überraschte den Jahn damit komplett. Statt abzuwarten ging es insgesamt mit offenem Visier weiter. „Wir haben es geschafft, sie über die komplette Spielzeit eins gegen eins über den ganzen Platz zu jagen.“ Sascha Witt zog den Hut vor der Mannschaft, die eine tolle Moral zeigte.
Die Belohnung folgte auf dem Fuß. Mehnatgir lief in halbrechter Position in den Strafraum, verpasste aber den Abschluss, zog stattdessen nach innen und legte dem ab Elfmeterpunkt lauernden „JP“ Houngbedji auf, der ungehindert den Anschluss wiederherstellte (51.). Und auch Cenusas dritter Treffer des Tages (53.) ließ die Köpfe nicht sinken. Im Gegenteil. Nach einer Ecke stand Tobias Lauterbach goldrichtig und markierte das 3:4 (67.), dann war Mehnatgir erfolgreich, verwandelte einen Handelfmeter sicher zum Endstand (73.). Es war bereits der 15. Saisontreffer des 28-Jährigen im 15. Saisonspiel. Witt war vor allem eines wichtig: „Am Ende haben sich die Jungs in einem echten Spitzenspiel für ihren Mut belohnt.“
Alemannia Waldalgesheim: Juric – Padberg, Braun, Lauterbach – Gänz, Iten, Fakas (62. Shamshon) – Grünewald (90.+3 Ludwig), Gräff (90.+4 Kurtagic) – Houngbedji (68. Pira), Mehnatgir.