Zeiskam und Alemannia 90 Minuten auf dem Gaspedal

Zeiskam/Waldalgesheim. Damit hätte vor Anpfiff wahrscheinlich niemand gerechnet: Die beiden bislang abwehrstärksten Mannschaften in der Verbandsliga lieferten sich im Spitzenduell einen offensiven Schlagabtausch. Das Endergebnis von 4:4 zwischen dem TB Jahn Zeiskam und Alemannia Waldalgesheim kam absolut überraschend. „Beide Mannschaften sind tatsächlich 90 Minuten lang auf dem Gaspedal geblieben“, erklärte Alemannia-Co-Trainer Sascha Witt das Geschehen einer intensiven Partie vor 256 Zuschauern in der Südpfalz.

Witt vertrat an der Seitenlinie den aus familiären Gründen abwesenden Chefcoach Elvir Melunovic, war damit aber nicht der einzige „Neue“ bei den Grün-Weißen gegenüber den vergangenen Spielen. Stergios Teo Fakas gab auf der Außenbahn sein Startelfdebüt in dieser Saison, nachdem sich Manel Goncalves wegen Krankheit abgemeldet hatte und David Shamshon noch leicht gehandicapt war, nicht für die komplette Spielzeit infrage gekommen war. „Er hat sich den Einsatz redlich verdient und seine Sache gut gemacht“, so Witt.

In Zeiskam entwickelte sich von Anpfiff an ein Spiel zweier Spitzenteams auf Augenhöhe. Aber eines, in dem die Hausherren immer die Oberhand zu haben schienen. Beide Teams hatten in der ersten Hälfte vier richtig gute Torchancen, beim Wechsel stand es allerdings 3:1 gegen die Gäste. Der Alemannia fehlte mit einer Ausnahme die Effektivität vor dem Gehäuse, zudem verschuldeten vermeidbare Fehler zwei Gegentreffer. Etwa beim frühen 1:0 für die Hausherren, das Robert Cenusa erzielte (7.), weil in der die Gästeabwehr durch eine Unachtsamkeit das Abseits aufgehoben worden war. Die Antwort gab es jedoch schon sechs Minuten später. Ben Grünewald zirkelte einen Freistoß aus dem Halbfeld auf den kurzen Pfosten, wo Mahdi Mehnatgir einnickte. Nico Kruppenbacher (27.) und wieder Cenusa (41.) sorgten dann noch vor dem Wechsel für scheinbar klare Verhältnisse.