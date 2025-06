Zeisel mit Bayern Ü32-Meister – Wechsel nach Penzberg

Torhüter Benedikt Zeisel gewinnt mit dem FC Bayern München die Ü32-Meisterschaft. Außerdem wechselt er vom FC Real Kreuth nach Penzberg.

Neben der Teilnahme am Ligawettbewerb der Kreisliga mit dem FC Real Kreuth hat Benedikt Zeisel noch ein weiteres Steckenpferd. Er spielt mit den Senioren des FC Bayern München in einem Team. In der Altersklasse Ü32 hat der Holzkirchner nun die Bayerische Meisterschaft gewonnen.

Wobei Zeisel in dem Seniorenteam auch mit einem ehemaligen Mannschaftskameraden beim TuS Holzkirchen um den Titel kämpfte. Franz Fischer, der in Bichl wohnt, stand in der Saison 2017/2018 im Bayernligateam der Grün-Weißen und vier Jahre darauf nochmals in der Landesliga der Holzkirchner. Aktuell besitzt der FC Penzberg die Spielberechtigung von Fischer. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, dass er abermals mit Zeisel in einem Team steht. Denn nach dem Kreisliga-Abstieg mit Real Kreuth in die Kreisklasse hat der Polizeibeamte der Inspektion Unterhaching seine Spielberechtigung beim FC Penzberg hinterlegt. „Ein nachvollziehbarer Vereinswechsel, bei dem mit unserem Abstieg der Grund auf der Hand liegt. Wir wünschen dem Bene auf jeden Fall alles Gute in Penzberg“, zeigt sich Michael Zieringer, der Trainer am Enterbach, verständig.

Bevor aber im August der Punktrundenbetrieb mit den Penzbergern in der Bezirksliga beginnt, geht Zeisel mit den Senioren des FC Bayern München weiter auf Erfolgsjagd. Der Sieg bei der Bayerischen Meisterschaft war zweifelsfrei kein Selbstläufer. In den vergangenen beiden Jahren reichte es nur zum Vizemeistertitel. Auch in diesem Jahr standen sich die beiden Finalisten der Vorjahre im Endspiel gegenüber. Diesmal aber setzten sich die A-Senioren des Deutschen Rekordmeisters mit einem 2:0-Erfolg im Finale beim unterfränkischen FC Blau-Weiß Donnersdorf gegen den FC Gerolzhofen/DJK Michelau durch. „Natürlich wollen wir nun das Maximale herausholen“, sieht Zeisel durchaus Chancen, die Süddeutsche Ü32-Meisterschaft am 26./27. Juli in Ulm/Neu-Ulm zu gewinnen. Der Lohn wäre die Teilnahme an der Deutschen Ü32-Meisterschaft am 23./24. August. Hier hätte der FC Penzberg zweifelsfrei Verständnis, wenn Zeisel auf einen Bezirksliga-Einsatz verzichtet, um mit den Senioren des FC Bayern München um den Deutschen Meistertitel zu kämpfen.

Hans-Peter Koller