Zeilsheim: Auf Traumstart folgt die Ernüchterung

Traf früh zur Zeilsheimer Führung: Leonardo Bianco. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Frankfurt. Der SV Zeilsheim hat es zum Wiederauftakt der Verbandsliga-Runde verpasst, ein Aufbruchsignal für die Restrunde zu senden. Gegen Rot-Weiß Hadamar, das im Hinspiel noch mit 2:1 besiegt worden war, unterlagen die Zeilsheimer trotz früher Führung mit 2:4. Am Ende standen nur noch neun Spieler der Gastgeber auf dem Feld.

Die Partie begann aus Sicht der Zeilsheimer eigentlich wie gemalt: Einen Diagonalball nahm Leonardo Bianco am Strafraum gekonnt an, um mit dem zweiten Kontakt über Hadamar-Keeper Nemanja Saula zur Führung zu vollstrecken. "Wir haben eine sehr gute erste Viertelstunde gespielt", resümierte Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch, "doch irgendwann ist der Faden gerissen".

Binnen zwölf Minuten schenkten die Hadamarer dem SVZ drei Treffer ein - an allen war Thomas Brewer beteiligt. Das 1:1 durch Maurice Burkhardt legte er auf, die anderen beiden Treffer erzielte Brewer selbst. "Das war schon sehr stark, wie er unsere Verteidiger manchmal hat stehen lassen", erkannte auch Zeilsheims Vereinschef Strauch an.

Nach einem Standard verkürzte Dominik Ortega Tapia dann zum 2:3, Leo Bianco hatte wenige Minuten zuvor die Latte getroffen. Doch am Ende konterten die Rot-Weißen nochmal zur Entscheidung, trafen durch Manuel Dursun zum 4:2. Zu diesem Zeitpunkt war Zeilsheim nur noch zu neunt auf dem Feld, nachdem Said Askar Said Sadah (82./wdh. Foulspiel) und Besmir Haliti (90./Meckern) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen waren.

"Es war ernüchternd, ich hatte mir mehr versprochen", sagte Peter Strauch. Auf Zeilsheim wartet nun das Auswärtsspiel beim FV Biebrich, bei dem auch Schlüsselspieler André Fließ nach Sperre wieder mitmischen darf.