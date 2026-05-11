„Zeigt unsere gute Moral“ – Jesenwang rettet mit Last-Minute-Tor einen wichtigen Punkt

Der TSV Jesenwang (schwarze Trikots) im Spiel gegen den SV Kottgeisering (rote Trikots). – Foto: Hans Kürzl

Simon Schlemmer trifft in der Nachspielzeit zum 3:3-Ausgleich gegen Kottgeisering. Der TSV Jesenwang hat den Aufstieg weiter in eigener Hand.

Es könnte am Ende genau der Punkt sein, der dem TSV Jesenwang den Aufstieg bringt. In der Nachspielzeit lagen die Gastgeber gegen den SV Kottgeisering bereits mit 2:3 zurück. Dann gab es noch einmal Freistoß für den TSV – aus Sicht der Jesenwanger hätte das Foul auch gut im Strafraum liegen können. Doch Simon Schlemmer zeigte, dass es auch von außerhalb geht, und jagte den Ball mit voller Wucht zum 3:3 in die Maschen.

„Das zeigt unsere gute Moral“, sagte Jesenwangs Trainer Denis Steininger. Ganz glücklich war er mit dem Punkt aber nicht. Lieber hätte er den Satz gegen drei Zähler eingetauscht. Trotzdem durfte der TSV am Ende froh sein, überhaupt noch etwas gerettet zu haben. Mit dem Remis liegt Jesenwang nun einen Punkt vor dem FV Walleshausen und hat den Aufstieg weiter in der eigenen Hand – muss dafür aber die letzten drei Spiele gewinnen.

Zehn Minuten vor Schlemmers Freistoß hatte wenig auf ein Comeback hingedeutet. Kottgeisering war durch Xaver Huß und Luca Appelt auf 3:1 davongezogen. Jesenwang reagierte zwar schnell mit dem Anschlusstreffer von Michael Rau, doch der Rückstand schien bereits zu groß. Schon zuvor hatte Kottgeisering seinen Ruf als unangenehmer Gegner bestätigt. Die 1:0-Pausenführung der Gäste durch Benjamin Reize konnte Johannes Drexler erst kurz nach der Pause ausgleichen.

Beim SVK hielt sich die Enttäuschung über den späten Ausgleich in Grenzen. „Auch wenn wir Jesenwang gerne wie schon in der Vorsaison geärgert hätten“, sagte Trainer Christian Huber und erinnerte an das 4:3 im Mai 2025. „Wenn man zehn Minuten vor Schluss mit zwei Toren führt, muss das eigentlich reichen.“

Huber verwies auf die angespannte Personallage. Kottgeisering war ersatzgeschwächt angereist, zwei A-Jugendliche standen im Kader. Der Auftritt in Jesenwang sei dennoch ein Beleg für die solide Saison seiner Mannschaft. Kollege Steininger geht deutlich angespannter in den Endspurt: „Wir müssen voll konzentriert bleiben.“ (Hans Kürzl)