Zeigt sich der VfB Gramzow auch in Sachsenhausen torhungrig?

Der 2. Spieltag der Landesklasse Nord verspricht packende Partien. Nach einem torreichen Auftakt wollen die Topteams ihre Form bestätigen, während einige Mannschaften auf den ersten Dreier hoffen, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten.

Der TuS 1896 Sachsenhausen II startete mit einem 2:0-Auswärtssieg in Ahrensfelde in die Saison. Nun wartet mit dem VfB Gramzow ein echter Härtetest. Gramzow feierte zum Auftakt einen Kantersieg gegen Schönow, bei dem Robin Palow, Robin Gruening und Kai Hansche doppelt trafen. Beide Mannschaften kommen mit breiter Brust – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten. ---

Der Birkenwerder BC 1908 hatte bei der 0:4-Niederlage in Gartz einen schweren Start. Auch Lunow/Oderberg blieb beim 0:1 gegen Oberkrämer ohne Punkte, zeigte aber vor allem kämpferisch eine ordentliche Leistung. Nun wollen beide Teams die ersten Zähler der Saison einfahren, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. ---

Der FSV Schorfheide Joachimsthal erkämpfte sich beim 2:2 in Velten einen Punkt, will nun aber zu Hause den ersten Dreier der Saison holen. Gegner SV Grün-Weiss Ahrensfelde II musste sich im Auftaktspiel mit 0:2 gegen Sachsenhausen II geschlagen geben und steht schon früh unter Zugzwang. Ein intensives Spiel mit hoher Bedeutung für beide Teams. ---

Für den BSV Rot-Weiß Schönow war die 1:7-Niederlage in Gramzow ein herber Dämpfer, aus dem man sich nun schnell erholen muss. Blau-Weiß Wriezen zeigte beim knappen 0:1 gegen Strausberg eine engagierte Leistung, belohnte sich aber nicht. Beide Teams wollen nun die ersten Punkte der Saison – ein Duell, das vor allem Mentalität erfordert. ---

Der FC Strausberg holte beim 1:0-Sieg in Wriezen wichtige Punkte und will nun zu Hause nachlegen. Der SC Victoria 1914 Templin erlebte zum Auftakt ein Wechselbad der Gefühle: Trotz Führung unterlag man Prenzlau am Ende mit 2:3 und verlor zudem Philipp Behrens durch eine Rote Karte. Nun gilt es, Stabilität zu zeigen und die ersten Punkte einzufahren. ---

Rot-Weiß Prenzlau startete mit einem hart erkämpften 3:2-Auswärtssieg in Templin und möchte nun auch zu Hause überzeugen. Aufsteiger SG Union Klosterfelde II musste sich Wandlitz mit 0:1 geschlagen geben und verlor zusätzlich Jompe Lischewski durch einen Platzverweis in der Nachspielzeit. Für die Gäste wird es eine schwere Aufgabe, während Prenzlau den Rückenwind des Auftakts nutzen will. ---

Eintracht Wandlitz feierte beim 1:0 in Klosterfelde einen gelungenen Saisonstart und möchte nun vor heimischer Kulisse nachlegen. Doch der SV Blau-Weiß 90 Gartz reist als Tabellenführer an – gestärkt durch einen klaren 4:0-Heimsieg gegen Birkenwerder, bei dem Rafal Gnap gleich dreifach traf. Ein Topduell am zweiten Spieltag. ---