Zeigt SG Adlhausen/Langquaid II eine Trotzreaktion?

TSV Obersüßbach gastiert im Waldstadion. ----- Nach dem Desaster im Nachbarduell in Herrngiersdorf will die SG Adlhausen/Langquaid II gegen den zwei Ränge vor ihr platzierten TSV Obersüßbach Wiedergutmachung betreiben. Das Team aus dem Landkreis Landshut ist bisher etwas unter den Erwartungen geblieben und nicht in die Gänge gekommen, dennoch geht es als Favorit in die Begegnung im Waldstadion. Unter Trainer Ferdi Koch, der in seiner Vita fünf Landesliga-Einsätze für den TSV Langquaid stehen hat, haben die Süßbacher auswärts noch keine Bäume ausgerissen und lediglich in Siegenburg einen Punkt erringen können. Dass sie an guten Tagen jedoch auch mit Spitzenteams mithalten können, zeigt das Heim-1:1 gegen den Kreisklassen-Absteiger TSV Abensberg II.

Die SG-Abwehr mit Schlussmann Lukas Pernpaintner muss ihr Augenmerk auf einige torgefährliche Spieler - Wolfgang Haimerl (5 Tore / 5 Assists), Samuel Schneider (4/1), Lukas Zehentmeier (4/0), Andreas Schranner (3/3) und Jonas Maier (3/2) - richten, um nicht wieder schnell und aussichtslos in Rückstand zu geraten. Ob die Trainer Rainer Schuster und Raphael Niedermeier auf den einen oder anderen erfahrenen Akteur zurückgreifen können, um der jungen Truppe - zuletzt Durchschnittsalter unter 20 Jahren - auch Ruhe und Abgeklärtheit zu verleihen?

Gepaart mit dem jugendlichen Elan von Bastian Blenke, Veit Dürmeier, Jakub Kusiak, Tizian Lauerer und Severin Steger und der Kampfkraft der Neulinge Altin Berisha, Arijon und Gent Zekoli wäre dies eine gesunde Mischung, die auch Rückschläge in den 90 Minuten wegstecken kann und nicht in der Schlussphase zusammenbricht.