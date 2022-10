"Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" zu Gast beim VfL Benrath Das "Kreisliga-Wunder" war natürlich auch ein Teil der aktuellen, 502. Ausgabe der Fußballshow im WDR Fernsehen.

Es gibt Geschichten im Fußball, von denen man eigentlich gleich weiß, dass sie im heutigen, medialen Zeitalter hinaus in die Welt getragen werden, und es wäre auch absolut schade, wenn die Geschichte des Kreisliga-C-Spiels des vorvergangenen Wochenendes zwischen dem MSV Düsseldorf III und dem VfL Benrath III nur im Düsseldorfer Raum bekannt geworden wäre.

So., 09.10.2022, 11:00 Uhr

FuPa hatte die Geschichte aufgegriffen, bei der die Benrather aus einem 0:6 zur Pause noch einen 8:6-Sieg gemacht haben, viele andere Medien sprangen auf den Zug auf ( wir berichteten hier ). Ein Spielverlauf, wie er eigentlich nur auf der Playstation denkbar erscheint - wenn überhaupt dort. Später erzählte Trainer Marvin Stark noch bei uns nach, wie sich das Ganze abgespielt hat, was hier noch einmal nachzulesen ist.

Seit Sonntagabend, der Ausstrahlung der 502. Ausgabe der WDR-Show "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs", ist es nun auch möglich, sich die Geschehnisse in bewegtem Bild anzusehen, von denen es im Original leider keine Aufnahmen gibt. Denn ein WDR-Team war zu Gast bei den Benrathern, die dort noch einmal als eine Art "Gedächtnisprotokoll" die Halbzeitansprache nachstellten, die dann offenbar diese ungeheure Wirkung entfaltet hat.

Für Freunde und Fans des VfL Benrath gibt es aber auch noch ein paar historische Bilder aus den Archiven zu sehen. Denn 1957 war der VfL Benrath Deutscher Amateurmeister, und schaffte es damit damals sogar in die Tagesschau. Und in diesem Kontext verfügt Arnd Zeigler auch noch über ein paar Archivstücke aus dem eigenen Fundus, die die Herzen von Fußballfans ohnehin stets höherschlagen lassen. Weitere Themen sind die WM in Katar, die Diskussion rund um Gewalt im Fußball und natürlich der aktuelle Bundesliga-Spieltag.