Zeichen in der Krise: Dauerbrenner Bettrich bleibt in Landsberg

Bei Landsberg-Trainer Alexander Schmidt kommt Bettrich sowohl in der Viererkette als auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Mit 22 sehen die Verantwortlichen zudem Potenzial für die Zukunft. „Er ist ein stiller Arbeiter, der Woche für Woche konstant seine Leistung bringt. Gerade in einer jungen Mannschaft wie unserer sind solche Spieler enorm wichtig“, betont Held. „Lukas hat in den letzten Monaten einen großen Schritt nach vorne gemacht.“

„Lukas hat sich in dieser Saison zu einem absoluten Stammspieler entwickelt. Wir freuen uns sehr, dass er den gemeinsam eingeschlagenen Weg mit uns fortsetzt“, sagt Finanzvorstand und Abteilungsleiter Fußball Nico Held in einer Pressemitteilung.

Auch Bettrich selbst, der im Sommer vom FC Memmingen an den Lech wechselte, zeigt sich glücklich über die Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich hier beim TSV sehr wohl – das ganze Umfeld, die Mannschaft, der Trainerstab – das passt einfach. Ich bin stolz, Teil dieses Teams zu sein und möchte weiter meinen Beitrag dazu leisten, dass wir unsere Ziele erreichen. Der Fokus liegt jetzt voll auf dem Klassenerhalt – und danach greifen wir gemeinsam wieder an.“

Landsberg nach Niederlagenserie zurück im Abstiegskampf der Bayernliga Süd

Zuletzt geriet Landsberg – auch aufgrund von Verletzungen – in eine Abwärtsspirale. Auf den erfolgreichen Jahresauftakt gegen Unterhaching und dem Remis gegen Türkspor Augsburg folgten fünf Niederlagen am Stück.

Inzwischen trennen die Lechstädter nur mehr vier Zähler von der Abstiegsrelegation. Gewinnt Sonthofen am Freitagabend bei 1860 München II, schmilzt der Vorsprung auf einen Zähler. Das nächste Mal in der Liga gefordert sind Bettrich und Co. am 19. April beim TSV Rain/Lech. (btfm)