Zeichen des Vertrauens im Umbruch

Der OSC Vellmar treibt seine Personalplanungen weiter voran und kann eine weitere Zusage vermelden. Wie der Verbandsligist in den sozialen Medien bekanntgab, bleibt der 21 Jahre alte Marlin Porada dem Verein erhalten und wird auch künftig das blau-weiße Trikot tragen.

Für den OSC ist die Verlängerung mehr als eine bloße Personalie. Porada gilt als eines der prägenden Gesichter des personellen Umbruchs der vergangenen Jahre und hat sich nach Einschätzung des Vereins intern deutlich weiterentwickelt. Abteilungsleiter Marc Leise sprach von einer „echten Führungspersönlichkeit“ und einem „wichtigen Baustein“ für die weiteren Planungen. Gerade vor diesem Hintergrund wertet der Verein den Verbleib des umworbenen 21-Jährigen als starkes Signal.