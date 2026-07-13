Zeichen des Vertrauens: FSV Schöningen hält an Brian Präger fest

Für Präger verlief das erste Jahr im Herrenfußball anders als erhofft. Nachdem er sich in der Hinrunde an das Niveau der Regionalliga herangearbeitet hatte, erlitt er zu Beginn der Rückserie eine schwere Knieverletzung. Die Verletzung bedeutete das vorzeitige Saison-Aus und warf den Nachwuchsspieler in seiner Entwicklung zunächst zurück.

Derzeit arbeitet Präger intensiv an seiner Rückkehr auf den Platz. Die Rehabilitation verläuft Schritt für Schritt, auch wenn der Weg bis zum vollständigen Comeback noch Zeit in Anspruch nehmen wird.