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Zeichen des Vertrauens: FSV Schöningen hält an Brian Präger fest
Nach schwerer Knieverletzung bleibt der junge Defensivspieler Teil des Regionalliga-Kaders
Der FSV Schöningen setzt seinen Kurs der Kontinuität fort und hat den Vertrag mit Brian Präger verlängert. Trotz einer schweren Knieverletzung, die den jungen Spieler in der vergangenen Saison lange außer Gefecht setzte, bleibt der Defensivspieler Teil des Regionalliga-Kaders.
Für Präger verlief das erste Jahr im Herrenfußball anders als erhofft. Nachdem er sich in der Hinrunde an das Niveau der Regionalliga herangearbeitet hatte, erlitt er zu Beginn der Rückserie eine schwere Knieverletzung. Die Verletzung bedeutete das vorzeitige Saison-Aus und warf den Nachwuchsspieler in seiner Entwicklung zunächst zurück.
Derzeit arbeitet Präger intensiv an seiner Rückkehr auf den Platz. Die Rehabilitation verläuft Schritt für Schritt, auch wenn der Weg bis zum vollständigen Comeback noch Zeit in Anspruch nehmen wird.
Verein setzt auf die Zukunft
Mit der Vertragsverlängerung sendet der FSV Schöningen ein deutliches Signal. Der Verein hält an dem jungen Spieler fest und setzt weiterhin auf dessen Entwicklung. Sobald Präger wieder vollständig fit ist, soll er den Konkurrenzkampf im Kader beleben und den nächsten Schritt im Herrenfußball gehen.
Die Verlängerung unterstreicht einmal mehr den langfristigen Ansatz der Schöninger, talentierte Spieler auch in schwierigen Phasen zu begleiten und ihnen das Vertrauen für ihre weitere Entwicklung zu schenken.