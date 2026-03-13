Zeichen der Kontinuität

– Foto: Florian Trabner

Der FSC 1924 Lohfelden arbeitet weiter mit Nachdruck am Gerüst für die kommende Saison – und bleibt seiner Linie treu. Mit John Schneider und Taha Gül hat der Gruppenligist zwei weitere Personalien für die Zukunft geklärt.

Im Mittelpunkt der jüngsten Mitteilungen steht John Schneider, der in seiner ersten Saison in Lohfelden auf Anhieb eine wichtige Rolle eingenommen hat. Mit 30 Jahren zählt der Defensivspieler zu den erfahrenen Kräften im Kader – und genau diese Mischung aus Routine und Qualität macht ihn für den FSC so wertvoll. Der Verein hebt hervor, Schneider sei in seiner Debütsaison rasch zu einem festen Bestandteil der Mannschaft geworden. Seine Verlängerung ist damit weit mehr als eine Randnotiz: Sie stärkt jene Achse, auf die ein Team in einer langen Spielzeit angewiesen ist.

Auch Taha Gül soll seinen Weg in Lohfelden fortsetzen. Der junge Offensivspieler hat sich nach Angaben des Vereins in seiner ersten Saison als wertvoller Bestandteil des Teams erwiesen. Der FSC traut ihm auch für die kommende Runde eine wichtige Rolle zu – ein weiterer Hinweis darauf, dass der Klub nicht nur auf erfahrene Spieler setzt, sondern zugleich gezielt Perspektive und Entwicklung im Blick behält.