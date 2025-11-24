Zeholfing: Loidl folgt auf Reiter

Der FC Zeholfing stellt frühzeitig die Weichen für die Saison 2026/27. Dann wird Christian Loidl als neuer Trainer beim A-Klassisten an der Seitenlinie stehen. Der 41-Jährige aus Plattling ist derzeit noch beim FC Moos tätig und hat sich im niederbayerischen Amateurfußball einen Namen gemacht. Bis zum Sommer 2026 bleibt allerdings weiterhin Cheftrainer Christian Reiter für die Mannschaft verantwortlich, bevor er das Amt an Loidl übergibt.

Loidl gilt als äußerst engagierter Coach, der für den Fußball lebt und seine Mannschaften mit viel Leidenschaft führt. In den vergangenen Jahren betreute er mehrere Teams erfolgreich, feierte Aufstiege und sportliche Erfolge und ist im regionalen Fußball bestens vernetzt. Aufmerksam wurde man in Zeholfing auf ihn, als er den FC Reichstorf trainierte – dort fiel sofort seine fachliche Kompetenz auf. Beim FC Zeholfing will er nun seine Erfahrung einbringen und die Mannschaft gezielt weiterentwickeln. Der zukünftige Trainer legt großen Wert auf Fitness, klare Abläufe und Teamgeist. Dabei setzt er auf eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Die Routiniers sollen vorangehen, während die jungen Spieler behutsam aufgebaut werden. Die sportliche Leitung des FC Zeholfing zeigt sich überzeugt: "Christian Loidl bringt viel Erfahrung, ein klares Konzept und die nötige Konsequenz mit. Er arbeitet zielstrebig, strukturiert und passt sportlich wie menschlich hervorragend zu uns.“









Gemeinsam mit Loidl wird im Sommer 2026 auch Gabriel Lozancic vom FC Moos nach Zeholfing wechseln. Der 30-jährige Defensivspieler verfügt über reichlich Erfahrung aus über 150 Pflichtspielen im niederbayerischen Amateurfußball – unter anderem für den VfB Straubing, den FC Reichstorf und zuletzt den FC Moos. Lozancic gilt als zweikampfstarker und verlässlicher Abwehrspieler, der die Defensive zusätzlich stabilisieren und eine wichtige Rolle im Teamgefüge einnehmen soll.





