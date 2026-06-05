Zehnter Zugang beim Verbandsligisten: Landesliga-Verteidiger kommt Der SV Fellbach verpflichtet Moritz Wahl von Landesligist MTV Stuttgart. von red · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Fellbach

Der SV Fellbach treibt seine Kaderplanung weiter voran und präsentiert mit Moritz Walz bereits den zehnten Neuzugang für die kommende Saison. Der 28-jährige Defensiv-Allrounder wechselt vom MTV Stuttgart nach Fellbach und bringt Flexibilität, einen starken linken Fuß sowie zusätzliche Optionen für die Defensive des Verbandsligisten mit ins neue Team.

Moritz Walz soll dem SV Fellbach vor allem durch seine Vielseitigkeit helfen. Der 28-Jährige kann in der Defensive auf mehreren Positionen eingesetzt werden und eröffnet dem Trainerteam damit zusätzliche Möglichkeiten. Besonders sein starker linker Fuß wird beim Verein als Qualität gesehen, die dem Spiel neue Varianten geben kann. Zugleich soll seine Verpflichtung den Konkurrenzkampf im Kader erhöhen. Sportdirektor Theo Fringelis erklärte, dass Moritz Walz bereits mehrfach beim SV Fellbach mittrainiert habe und dabei sportlich wie menschlich einen sehr guten Eindruck hinterlassen habe. Da der Defensivspieler aufgrund seines Umzugs seit November 2025 kein Spiel mehr bestritten hat, seien laut Verein die Voraussetzungen für eine sofortige Spielberechtigung gegeben.

Auch Walz selbst blickt positiv auf den Wechsel. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihm schnell gezeigt, dass die Ziele des Vereins gut zu seinen eigenen Vorstellungen passen. Nun freue er sich darauf, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und seinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen. In seiner bisherigen Laufbahn kommt Moritz Walz auf 125 Spiele, vier Tore und drei Berufungen in die Elf der Woche. Zuletzt lief er für den MTV Stuttgart in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, auf. Weitere Stationen waren unter anderem der SC 04 Tuttlingen, der TSV Nusplingen sowie die SGM TSV Obernheim/TSV Nusplingen II.