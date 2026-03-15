Zehnter Sieg in Serie: "Spiele" meistert auch Hürde in Burglengenfeld

Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Landshut hat eine heiße Phase von uns in der ersten Hälfte schadlos überstanden. Der Spielvereinigung-Keeper hat dabei zweimal grandios gehalten. Wir waren sehr griffig, diszipliniert und spielfreudig, hätten in Führung gehen müssen. Landshut ist dann im Laufe des ersten Durchgangs besser reingekommen. Dennoch war der 0:1-Pausenrückstand schmeichelhaft, da die ersten 45 Minuten unterm Strich an uns gingen. Nach der Pause riskierten wir mehr und für den Tabellenführer ergaben sich dadurch Konterräume. Unser Torhüter hat uns im Spiel gehalten, ehe dann ein Elfmeter für die Entscheidung sorgte. Kurz zuvor hatten wir die Riesengelegenheit zum Ausgleich. Schade, dass wir unsere guten Momente nicht nutzen konnten. Dennoch war es von uns ein richtig gutes Spiel, aber der Gegner war einfach kaltschnäuziger. Ein Unentschieden wäre für uns auf alle Fälle drin und auch verdient gewesen."



Maximilian Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): "Erneut war es defensiv eine sehr gute Leistung. Wir haben die ersten 15 Minuten überstanden. In dieser Phase hatte Burglengenfeld Chancen und war auch spielbestimmend. Im Anschluss hatten wir die Kontrolle und haben wenig zugelassen. Wir hatten auch beste Möglichkeiten, das Spiel schon früher endgültig zu entscheiden. Am Ende steht der zehnte Sieg in Folge. Glückwunsch an die Jungs und das Trainerteam."