Zehnter Sieg – der Regionalliga-Traum des VfB 03 Hilden lebt Nils Gatzke trifft spät zum 2:1 für den VfB Hilden gegen den FC Büderich. Durch den Heimerfolg zieht die Mannschaft von Tim Schneider nach Punkten wieder mit Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19 gleich. von RP / Birgit Sicker · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Hilden sichert sich spät drei Punkte – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

VfB 03 Hilden – FC Büderich 2:1 (1:0). Mit dem nötigen Selbstbewusstsein bleiben die Spieler des VfB 03 in der Erfolgsspur. Im Duell gegen den Tabellenelften Büderich feierten die Hildener jetzt in der Oberliga den zehnten Sieg in Folge. „Das ist neuer Vereinsrekord“, merkte Tim Schneider später in der Pressekonferenz stolz an. Allerdings hing der Dreier zwischendrin am seidenen Faden, denn die Gäste erwiesen sich erneut als unangenehmer Gegner. Doch der Lohn für einen couragierten Auftritt blieb aus, entsprechend enttäuscht war Sebastian Siebenbach, der früher für den VfB 03 im Tor stand und jetzt in schöner Regelmäßigkeit als Trainer zurückkehrt. „Ich weiß nicht genau, warum wir verloren haben. Respekt an meine Jungs: Wir hatten eine gute zweite Halbzeit mit hoher Intensität. Ärgerlich, dass hinten raus so ein Ball ins Tor trudelt. In Hilden verlieren wir immer mit einem Tor.“

Konkurrenz schaut zu Rund 200 Zuschauer, darunter Vorsitzender Jens Stieghorst und Chefcoach Damian Apfeld vom Spitzenreiter Ratingen 04/19, sahen eine abwechslungsreiche Begegnung, in der sich die hochkarätigen Chancen jedoch rar machten. Am Ende blieben einige wesentliche Szenen in Erinnerung. Wie die Glanzparade von Yannic Lenze, der in der ersten Viertelstunde einen Rückstand der Hildener verhinderte. Die Führung markierte stattdessen auf der anderen Seite Etienne Feese, der nach einer guten Kombination das Zuspiel von Len Heinson im Fünf-Meter-Raum zum 1:0 (22.) verwertete. Später lenkte Lenze einen Schuss des Ex-Hildeners Venhar Ismailji über den Kasten (36.). Noch vor der Pause hätte Mohammed Cissé die Führung des VfB 03 ausbauen können, als er vollkommen frei vor Robin Offhaus auftauchte, aber am FCB-Keeper scheiterte (41.). Dann hob der Torhüter mit Mühe auch noch einen Kopfball von Fabian zur Linden nach Sangl-Ecke über den Querbalken (45.). Gespannt verfolgten die Fans die Entwicklung der Partie nach dem Wiederanpfiff. Ersten zaghaften Versuchen beider Teams folgte ein katastrophaler Lenze-Fehlpass aus dem eigenen Strafraum genau in die Füße von Jan Kühling. Der FCB-Kapitän war total überrascht – und vertändelte dann die große Möglichkeit (58.). Die Hildener setzten weiter auf Standards, aber nach einer weiteren Ecke strich der Kopfball von Phil Zimmermann über das Büdericher Gehäuse. Den Vorstoß von Giovanni Nowak über die rechte Seite bis in den Fünf-Meter-Raum des VfB 03 stoppte erst Lenze in Zusammenarbeit mit einem Verteidiger (65.).