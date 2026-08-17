Zehnter Neuzugang: Landsberg bedient sich bei Ligakonkurrent

Aus Bayreuth nah Landsberg: Der Ex-Ismaninger Leon Bucher – Foto: Thomas Ernstberger

Bucher kommt von der SpVgg Bayreuth, für die er in der vergangenen Saison 32 Spiele in der Regionalliga bestritt und dabei zwei Tore erzielte. Er wurde in der Jugend der SpVgg Unterhaching ausgebildet, für die er in der Saison 2022/23 in der U19-Bundesliga spielte. Danach wechselte er zum FC Ismaning in die Bayernliga – da kam er in zwei Spielezeiten auf 60 Einsätze. Auch im November 2024 beim 3:2-Erfolg der Ismaninger in Landsberg war er dabei.

Landsberg - Der zehnte (und letzte) Neuzugang des TSV Landsberg ist fix. Der Regionlliga-Aufsteiger hat Leon Bucher (22) verpflichtet. Der Rechtsverteidiger überzeugte Trainer René Schröder bereits im Training. Erster Einsatz am Freitag im Heimspiel gegen den VfB Eichstätt möglich.

Marko Braovac, der sportliche Leiter des TSV Landsberg: „Mit diesem Transfer sind unsere Personalplanungen abgeschlossen. Unser Ziel war immer, alle Positionen doppelt zu besetzen. Das haben wir jetzt erreicht.“ Durch den Wechsel von Luca Dollinger (18) zur Bayernliga-Mannschaft des TSV 1860 München hatten die Landsberger nochmal „Luft“, um personell nachzulegen.



Der Name Bucher genießt einen hervorragenden Ruf im Münchner Fußball. Leons Vater Ralf (54), einst ebenfalls Abwehrspieler, ist mit rund 500 Einsätzen Rekordspieler der SpVgg Unterhaching. Er bestritt 192 Partien in der 2. Liga und trug auch in den Hachinger Bundesliga-Spielzeiten 1999 bis 2001 das rot-blaue Trikot. Ralf war auch Leons erster Trainer beim TSV Neubiberg.