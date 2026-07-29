Zehnter Kreisliga-Zugang und zwei weitere Tranfers

– Foto: David Buck

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Wolfschlugen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Neckar/Fils mit Emre Kara. Der 19-Jährige wechselt von der zweiten Mannschaft des FV Neuhausen zu den Hexabannern. Auf der Außenbahn bringt Kara Tempo, Dynamik und eine quirlige Spielweise mit. Sein Debüt bei den Aktiven hat er bereits absolviert und dabei sein Potenzial angedeutet. In der neuen Saison soll er regelmäßig zum Einsatz kommen. Der TSV heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Spielzeit.

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Sportfreunde Stockheim

Die Sportfreunde Stockheim begrüßen Sascha Novakovic als zehnten Neuzugang für die Kreisliga B1 Franken. Der Spieler wechselt vom SV Schluchtern nach Stockheim und verstärkt künftig den Kader der Sportfreunde.

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TSGV Rechberg

Der TSGV Rechberg verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Ostwürttemberg mit Paul Jordan. Der 21-Jährige bringt Zweikampfstärke, körperliche Präsenz und eine passende Einstellung für die Mannschaft mit. Im Verein werden bereits Parallelen zu Felix Kübler gesehen. Nun soll Jordan auch sportlich überzeugen und seine Qualitäten auf dem Platz einbringen. Der TSGV heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen und freut sich auf seine Entwicklung im blauen Trikot. Für die Saison 2026/27 wünscht der Verein ihm einen starken Start und eine erfolgreiche Spielzeit.

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