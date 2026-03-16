Zehnte Niederlage in Folge: SCO verliert auch gegen Kempten Erst kein Glück und dann auch noch Pech von Dieter Metzler · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Oberweikertshofens Nabil Tcha-Zodi (in Weiß) im Spiel gegen den FC Kempten. – Foto: Carmen Voxbrunner

Nächste Niederlage für Oberweikertshofen: Das Schlusslicht kassierte in Kempten ein spätes Gegentor und vergab selbst kurz zuvor die große Siegchance.

Der SC Oberweikertshofen taumelt in Richtung Bezirksliga. Beim FC Kempten kassierte das Landesliga-Schlusslicht mit dem 1:2 die zehnte Niederlage in Folge – und das besonders bitter: Der entscheidende Gegentreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Entsprechend bedient war Trainer Paolo Maiolo nach dem Abpfiff. „Das kann doch nicht wahr sein, dass wir so viel Pech haben. Pfosten, Latte und wieder Pfosten – mehr Pech geht einfach nicht“, sagte er. Zuvor hatte seine Mannschaft in Kempten vieles investiert, stand am Ende aber erneut mit leeren Händen da. Die Gastgeber waren in der 22. Minute durch Finn Steurer in Führung gegangen. Dem Treffer war ein Ballverlust im Mittelfeld vorausgegangen, und auch SCO-Torwart Elias Reinert sah dabei nicht glücklich aus. Danach entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie, in der Oberweikertshofen zwar nicht zwingend besser, aber mindestens ebenbürtig war. In der 72. Minute belohnte sich der SCO dann endlich: Nach einer gelungenen Kombination über den Flügel traf Eigengewächs Nico Scheibner zum verdienten 1:1.