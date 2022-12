Gegen den FC 07 Bensheim will sich der FC Fürth endlich mal belohnen. – Foto: Dominik Claus

Zehnbauer: ,,Werden uns richtig strecken müssen" Zum Gruppenliga-Finale 2022 erwartet der FC 07 den FC Fürth, der schon an die Kreisoberliga denkt

Bergstraße. In der Gruppenliga wird am Wochenende der letzte Spieltag des Jahres ausgetragen. Während Eintracht Bürstadt spielfrei ist und die TSV Auerbach zum 2022er-Finale den Dreier-Bonus gegen Rückzieher FC Sportfreunde Heppenheim gratis aufs Konto verbucht, muss der FC 07 Bensheim nochmals ran. Am Sonntag empfangen die Nullsiebener ab 14.30 Uhr den FC Fürth zum Bergsträßer Derby im Weiherhausstadion.

Fürth will sich belohnen Von den 15 noch im Wettbewerb verbliebenen Vereinen in der Gruppenliga sind die Odenwälder derzeit das punktschwächste Team. Acht Zähler sind für die Odenwälder notiert. Auf dem Feld hat die Mannschaft von Coach Daniel Pfeifer bislang nur einen Sieg und zwei Remis eingefahren. Klar, dass der FC 07 (9./24 Punkte) gegen einen Gegner mit dieser Bilanz den dritten Erfolg in Serie anpeilt. „Wir werden uns richtig strecken müssen“, sagt Andy Zehnbauer dennoch und verweist auf die vielen knappen Niederlagen des FC. „Fürth spielt mutig nach vorne und hat ein sehr gutes Umschaltspiel“, beschreibt der 07-Trainer die Qualitäten des Konkurrenten. In der Hinrunde endete das Duell zwischen beiden Clubs mit einem 6:5-Erfolg für Bensheim. „Da haben wir den Kopf gerade noch aus der Schlinge gezogen“, warnt Zehnbauer mit Blick auf das enge Match im August. Angesichts von 15 Zählern Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz und elf auf den Relegationsrang erwartet der Bensheimer Coach einen kämpferischen Gegner. „Ich denke, Fürth wird alles daran setzen, seine Ausgangsposition für das nächste Jahr zu verbessern.“ Obwohl sich der neunte Platz relativ komfortabel anhört, ist die Abstiegszone für Bensheim noch in Sichtweite. „Wir brauchen und wollen diese drei Punkte“, unterstreicht Zehnbauer deshalb.

So., 11.12.2022, 14:30 Uhr FC 1907 Bensheim FC Bensheim FC Fürth FC Fürth 14:30 PUSH

Personell haben die Nullsiebener eine schlechte Nachricht zu vermelden. Marcel Spengler hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Für das Sonntag-Spiel gibt es zudem einige krankheits- und verletzungsbedingte Fragezeichen. Zurückkehren in den Kader dürfte Tim Rettig, dessen Kniebeschwerden abgeklungen sind.

Der FC Fürth tritt auf der Stelle, die Konkurrenz sprintet davon. Und allmählich scheinen die Hoffnungen bei den Fürther kleiner zu werden, das Ruder in dieser Saison herumreißen zu können. Der FCF will in der Winterpause versuchen, neue Spieler zu verpflichten, um neue Impulse setzen zu können. Doch dies wird ein schwieriges Unterfangen, wie Vorstandsmitglied Marco Knapp sagt. Und auch Sportmanager Frank Ester ist sich der schweren Situation bewusst. Die Hoffnung haben die Fürther noch nicht verloren, doch der Gedanke an den Abstieg ist nicht unbegründet. Ein Neustart in der Kreisoberliga sei in der gegenwärtig schweren Situation nicht die schlechteste Option. „Wir brauchen jetzt die Winterpause und den Neustart“, sagt der FC-Sportmanager: „Wir müssen uns neu sortieren“.