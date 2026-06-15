Zehn weitere Spieler setzen Zeichen: Werratal plant für die Zukunft

– Foto: André Nückel

Die SG Werratal erhält in einer sportlich schwierigen Phase wichtige Rückendeckung aus den eigenen Reihen. Gleich zehn Spieler haben ihre Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben und setzen damit ein deutliches Zeichen der Verbundenheit nach dem Bezirksliga-Abstieg.

Zu den Spielern, die ihren Verbleib zugesichert haben, zählen Sami Dal, Lukas Bock, Mansour Camara, Torben Buhre und Fabian Winter. Hinzu kommen Melvin Faulstich, Luke Faulstich, Anton Hitzschke, Bastian Grieben sowie Janek Guthardt.

Auffällig ist dabei die langjährige Verbundenheit vieler Akteure mit dem Verein. Sami Dal trägt bereits seit 2011 das Trikot der SG Werratal, während Bastian Grieben seit 2016 zum Verein gehört. Auch Fabian Winter, Lukas Bock und Torben Buhre blicken auf mehrere Jahre Vereinszugehörigkeit zurück. Andere Spieler wie Mansour Camara, Janek Guthardt oder Anton Hitzschke haben sich in den vergangenen Jahren der Mannschaft angeschlossen und wollen den eingeschlagenen Weg ebenfalls weiter mitgehen.

Die Verantwortlichen bewerten die Zusagen insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen sportlichen Lage als bedeutend. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga sei die Bereitschaft der Spieler, dem Verein weiterhin die Treue zu halten, ein starkes Zeichen für Vertrauen und Identifikation.

Der Verein betont dabei nicht nur die Leistungen auf dem Platz, sondern auch die Haltung der Spieler abseits des Spielfeldes. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam durch schwierige Zeiten zu gehen, wird als wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung angesehen.