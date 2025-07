Zehn Turniere steigen in der Oberpfalz

Spielkreis Regensburg



Raiffeisen-Cup in Wenzenbach

Fünf Vereine hat der SV Wenzenbach zum 6. Raiffeisen-Cup auf sein Gelände eingeladen. Der Gastgeber startet als Titelverteidiger und Turnierfavorit. Neben Günter Brandls Bezirksliga-Aufgebot buhlen am Samstag die Kreisligisten SV Donaustauf und FC Laub, Kreisklassist TSV Neutraubling sowie der TSV Pettenreuth und der FC Maxhütte-Haidhof aus der A-Klasse um den Pokal. Gespielt wird in zwei Dreiergruppen, in denen parallel auf zwei Spielfeldern die beiden Finalisten gesucht werden. Dem Endspiel schließt sich eine Aftershow-Party an. Hier geht's zum Turnierspielplan...



Mehringer Cup in Schönhofen

Die Drittauflage des Edeka Mehringer Cups geht heuer auf der schmucken Sportanlage in Schönhofen über die Bühne. Und das aus gutem Grund. Denn gefeiert wird auch: Das Fußballturnier am Samstag wird umrahmt von der 75-Jahr-Feier des SSV Schönhofen. In zwei Gruppen geht's zunächst um den Halbfinal-Einzug. Ein Favorit ist nur schwer zu bestimmen. An den Start gehen Vorjahressieger ASV Undorf und der SC Sinzing (beide Kreisliga) – jeweils mit neuem Cheftrainer – die TSG Laaber, der TSV Deuerling, der TSV Brunn (alle Kreisklasse) sowie die Deuerlinger Zweitvertretung. Hier geht's zum Turnierspielplan...



Vorwaldcup in Brennberg

Zweigeteilt ist der traditionelle Vorwaldcup im Waldstadion Brennberg. Erst einmal steigen am heutigen Freitagabend die Halbfinals. Aus der Kreisklasse bekennen der FC Wald/Süssenbach, die DJK Rettenbach und natürlich der SSV Brennberg selbst Farbe. Neu dabei ist der SV Wiesenfelden aus der A-Klasse Straubing. Am Sonntag dann geht es um die finalen Platzierungen. Hier geht's zum Turnierspielplan...



Gemeindepokal Seubersdorf in Freihausen

Unter der Woche wurden beim Gemeindepokalturnier der Gemeinde Seubersdorf die Finalisten gesucht. Die DJK Daßwang und die neugegründete SG Freihausen/Batzhausen setzten sich deutlich durch und kämpfen nun am Samstag um den Pokalsieg. Die unterlegen SG Freihausen/Batzhausen II und SV Eintracht Seubersdorf spielen das kleine Finale. Hier geht's zum Turnierspielplan...







Spielkreis Amberg/Weiden



Jubiläumsturnier des FC Vorbach

60 Jahre nach seiner Gründung feiert der FC Vorbach an diesem Wochenende sein Jubiläum. Neben den dreitägigen Feierlichkeiten ist auch sportlich was geboten. Neben mehreren Jugendturnieren steigt am Sonntagnachmittag das Turnier der Herren. Dort gibt es ein großes Wiedersehen. Alle vier Teilnehmer kommen aus der Kreisliga Nord, kennen sich also bestens. In den Semifinals stehen sich der SC Eschenbach und der FC Vorbach sowie anschließend der SC Kirchenthumbach und der ASV Haidenaab gegenüber. Es folgen das „kleine“ und „große“ Finale. Hier geht's zum Turnierspielplan...



Höhbauer-Cup in Luhe-Wildenau

Der erstmals ausgetragene Höhbauer-Cup sieht ein Überraschungsfinale: Der SV Etzenricht und der TSV Kareth-Lappersdorf setzten sich unter der Woche gegen ihren klassenhöheren Gegner durch. Und fechten nun am Samstag (Anstoß 18 Uhr) um die Krone. Zuvor spielen der heimische SC Luhe-Wildenau und die SpVgg SV Weiden Platz 3 und 4 aus. Hier geht's zum Turnierspielplan...



Turnier der VG Weiherhammer in Kohlberg

Das Quartett aus der Verwaltungsgemeinschaft Weiherhammer kämpft heuer im Eichelbachstadion des SV Kohlberg/Röthenbach um Ruhm und Ehre. Zum Ausrichter gesellen sich die Zweitvertretung des SV Etzenricht, der FC Kaltenbrunn und die TSG Weiherhammer. Die Halbfinal-Paarungen lauten Etzenricht gegen Kaltenbrunn und Kohlberg gegen Weiherhammer. Gegen 18.30 Uhr steht am Samstag der Sieger fest. Hier geht's zum Turnierspielplan...







Spielkreis Cham/Schwandorf



Mitsubishi Cup in Wilting

Auch im Landkreis Cham, genauer in Wilting, findet ein Turnier-Schmankerl statt. Bei der mittlerweile 4. Ausgabe des Mitsubishi Cups messen sich am Samstag das Kreisliga-Duo SG Chamerau/Chammünster und SG Schönthal-Premeischl mit dem A-Klassisten TSV Sattelpeilnstein und dem gastgebenden SV Wilting, beheimatet in der Kreisklasse Ost. Die Hausherren prallen im Halbfinale auf Schönthal, wo der ehemalige Wiltinger Trainer Thomas Seidl seit Kurzem Regie führt. Am Abend findet das alljährliche Sommerfest des SVW statt. Hier geht's zum Turnierspielplan...



SK Technology Falkencup in Falkenstein

Vier Teams, Halbfinale, kleines Finale und Endspiel: Diese Formel ist auch auf den SK Technology Falkencup anzuwenden. Der wird in diesem Jahr auf dem Sportgelände des TSV Falkenstein ausgetragen. In der Vorschlussrunde kämpft der Gastgeber gegen die DJK Beucherling, einen Ligakonkurrenten aus der Kreisklasse Süd, um den Finaleinzug. Zuvor messen zwei Teams aus der Kreisklasse Ost die Kräfte – Aufsteiger SC Michelsneukirchen und Absteiger SV Obertrübenbach. Hier geht's zum Turnierspielplan...



Blitzturnier in Pemfling

Am 60-jährigen Gründungswochenende des TSV Pemfling haben sich drei Mannschaften zusammengetan, um bei einem Blitzturnier den aktuellen Leistungsstand zu überprüfen. In Pemfling mischen am Samstagnachmittag die gastgebende SG Pemfling/Katzbach, der FC Stamsried und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn mit. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden. Favorit in diesem Dreiervergleich ist die WiWa als Bezirksliga-Absteiger. Hier geht's zum Turnierspielplan...