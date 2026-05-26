Zehn Transfers für das neue Trainer-Duo: Bayernliga-Erfahrung für Buch „Wir mussten und wollten reagieren“ von Boris Manz · Heute, 16:34 Uhr · 0 Leser

Landesliga-Meister und fortan die Trainer des TSV Nürnberg-Buch: Marco Wiedmann (l.) und Sebastian Schulik (r.) führen beim Landesligisten den Umbruch. – Foto: Sportfoto Zink / L.Pfoertsch

Erst der Klassenerhalt, jetzt der personelle Umbruch: Mit einigen neuen Gesichtern geht der TSV Nürnberg-Buch in die Landesliga-Saison 2026/27.

„Wir mussten und wollten reagieren“, stellt der Sportliche Leiter Martin Siebentritt klar. Sieben Abgängen – darunter Leistungsträger wie Jens Wartenfelser, Moritz Kowalski (beide ATSV Erlangen) und Simon Kreisel – stellt der Verein zehn Neuzugänge für das neue Spielertrainerduo Marco Wiedmann und Sebastian Schulik (beide DJK Ammerthal) entgegen. Aus der Bayernliga und von der Landesliga-Konkurrenz: TSV Nürnberg-Buch macht Transfers fix Dafür setzt der TSV auf einen Mix aus Jung und Alt, wie Siebentritt gegenüber FuPa erklärt: „Ich freue mich auf die neuen Jungs. Es war mir wichtig, dass wir nicht nur arrivierte Kräfte, sondern auch hungrige, junge Spieler holen.“

Gleich fünf Spieler bringen höherklassige Erfahrung mit: Maximilian Dobra (ASV Neumarkt), Aasem Abu-Baji (SC Schwabach), Timo Strohmer (SV Buckenhofen), Daniel Roth (FSV Stadeln) und Darko Lukic (SC Feucht) spielten bereits in der Bayernliga. Der 23-jährige Lukic schnupperte sogar einst bei Wacker Burghausen Regionalliga-Luft (14 Kurzeinsätze). Knisch folgt Trainerduo aus Ammerthal – Geishofer kehrt vom Bezirksliga-Meister zurück Nicht weniger schätzt Siebentritt die Transfers von Jan Luis Knisch (kommt wie das Trainerduo vom Landesliga-Meister Ammerthal), Rückkehrer Tobias Geishofer (FC Kalchreuth) und den Youngstern Koray Dönek (20, Laufer SV), Paul Polster (18, Baiersdorf) und Linus Goldschmidt (18, Mögeldorf), für die beim TSV die erste Herren-Landesliga-Saison ansteht.