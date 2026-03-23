Zehn Tore und wilde Nachspielzeit: Spektakel bei Friesdorf gegen MSV

Zugegeben: Der 20. Spieltag in Staffel 2 der Bezirksliga war keiner, der große tabellarische Verschiebungen oder spektakuläre Außenseiterstorys hervorgebracht hat – und doch gab es allein im Duell des FC Blau-Weiß Friesdorf gegen den MSV Bonn genug Geschichten für einige Zeit.
TuS Buisdorf – VfR Hangelar 1:3
TuS Buisdorf: Dominik Stibing, Maik Noppe, Felix Hens, Jens Käß, Noah Ptassek (94. Benjamin Post), Jonas Spiekermann, Felix Schamberg, Noah Jeromin (61. Julius Hübgen), Luca Brors (70. Nicolas Pentazidis), Max Müller, Erwin Eliasz Paluch (46. Yusuf Salih Kilicaslan) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Tim Mais (92. Jonathan Esch), Yanic Mauer, Jan Hendrik Hatzfeld, Clemens Heinen, Lennard Bär (70. Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann), Daniel Hefele (66. Luka Chokhonelidze), Fahim Momand (70. Vladyslav Cheltsov), Matthias Wallrafen, Robin Graé (88. Claudio Rodrigues), Pit Eitz - Co-Trainer: Lukas Steinhauer - Co-Trainer: Michael Gladel - Trainer: Sascha Strack
Schiedsrichter: Vitus Weber - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Daniel Hefele (22.), 0:2 Clemens Heinen (39.), 1:2 Jens Käß (48.), 1:3 Clemens Heinen (90.+6 Foulelfmeter)
SV Leuscheid – SV Rot-Weiß Merl 2:6
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik (46. Tom Bungard), Benedikt Thiel, Felix Engels, Daniel Borgardt (76. Jannik Künstler), Jan Sander Geue (87. Lars Schräder), Colin Ebert, Luis Fuchs, Sebastian Koch (46. Lukas Brozeit), Max Engelberth - Trainer: Slobodan Kresovic
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias, Lourenco da Silva, Dino Zdrilic, Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina, Antonio Halfen, Martin Racipovic - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Patric Heeg - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Lourenco da Silva (15.), 0:2 Sammy Simmo (16.), 0:3 Antonio Halfen (36.), 1:3 Colin Ebert (65.), 1:4 Martin Racipovic (70.), 2:4 Colin Ebert (82. Foulelfmeter), 2:5 Lionel Lumina (84.), 2:6 Lourenco da Silva (90.)
FC Hertha Rheidt – Sportvereinigung Deutz 05 II 2:1
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani (53. Sigert Novaku), Marco Abels (60. Fabian Decker), Marc Wiewiora (74. Lars Krahe), Leon Pagels (67. Noah Miguel Meyer), Tim Rothe (67. Leon Winkelheide), Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune - Co-Trainer: Marcel Alegria
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Benedict Ingendoh, Johannes Langhans (60. Karim Bensaid), Paul Hupperich, Jens-Sebastian Schmidt, Can Grund (66. Maximilian Oberschelp), Shahryar Ahmadi (78. Jeremy Faycal Maamoun), Moritz Mierisch, Tim Wilking, Francesco Costarella (71. Manuel Frings), Mikail Polat Karagöz (82. Leo Hupperich) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Co-Trainer: Marc Flöck
Schiedsrichter: David Torres Gonzalez (Köln) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Can Grund (27.), 1:1 Göktan Maru (68.), 2:1 Göktan Maru (90.+7)
SC Uckerath – SC Volmershoven-Heidgen 2:2
SC Uckerath: Fabio Milicki, Lukas Einheuser, Liam Ludwig, Mathis Einheuser (68. André Baltruschat), Mathis Lemke, Johannes Grünig, Julius Mondring, Niklas Briesovsky, Danny Matzdorf (67. Marvin Syrstad), Finn Lange (68. Niklas Weber), Ioannis Zarafidis (88. Ben Haider) - Trainer: Frank Süs
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Lars Grage (12. Ismail Khaled), Ibrahim Bokhabza, Marc-Laurent Mende, Laurin Hothum, Sebastian Flachmeier (46. Moritz Hartmann), Lucas Daniel Wölk (78. Fynn Brygala), Michael Braun, Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Sven Schaefers - Zuschauer: 105
Tore: 0:1 Johannes Grünig (35. Eigentor), 1:1 Niklas Briesovsky (45.+2), 2:1 Ioannis Zarafidis (45.+3), 2:2 Stefan Eisenburger (50.)
TuRa Germania Oberdrees – TuS 05 Oberpleis 1:4
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Tim Lünenbach, Julius Lehnhoff (73. Abdellah Laouamera), Noah Schäfer, Bastian Gundlach (58. Philip Hack), Mike Schnurpfeil, Willi Kückelhaus, Coskun Celik, Daniel Blum, Philip Urbanek (46. Lukas Lünenbach), Jan Euenheim (86. Kevin Wiersberg) - Trainer: Wolfgang Schlösser
TuS 05 Oberpleis: Sebastian Klein, Mika Jetzlaff, Artem Donchenko, Patrick Rüth, Tim Becker (70. Jan Kostorz), Eric Noah Zientz, Sebastian Witt (88. Mehmet Hanefi Öcal), Nils Lokotsch (72. Paul Berner), Gian-Luca Blazic, Nikolas Klosterhalfen (58. Ali AKbar Mortazawi), Mika Thomas - Trainer: Eskandar Zamani
Schiedsrichter: Bernd Peters (Hennef) - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Mika Thomas (8.), 0:2 Nikolas Klosterhalfen (32.), 0:3 Gian-Luca Blazic (62.), 0:4 Ali AKbar Mortazawi (64.), 1:4 Daniel Blum (78.)
