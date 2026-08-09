Zehn Tore und ein wildes Spektakel

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und schockten den SSC früh. Lennart Balzereit (3.) und Oscar Herzog (5.) sorgten innerhalb weniger Minuten für das 2:0, ehe Balzereit mit seinem zweiten Treffer sogar auf 3:0 erhöhte (23.). Doch Hagen zeigte eine beeindruckende Reaktion. Hannes Gregor Kretzschmar verkürzte mit einem Doppelschlag (28., 30.), Tolga Can James Dogan glich wenig später zum 3:3 aus (34.).
Die Partie blieb auch danach turbulent. Ein unglückliches Eigentor von Christopher Herklotz brachte Pönitz erneut in Führung (38.), doch der SSC schlug noch vor der Pause zurück. Kent Wienholtz traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 4:4.
„Völlig verrücktes Spiel“
Trainer Aydin Taneli fand nach dem Schlusspfiff treffende Worte für den außergewöhnlichen Spielverlauf: „Das war ein völlig verrücktes Spiel.“ Nach seiner Analyse habe sich die Begegnung mehrfach komplett gedreht. „Kurz vor der Pause geraten wir dann durch ein unglückliches Eigentor nach einem langen Ball wieder in Rückstand. Da fehlte die Abstimmung zwischen Verteidiger und Torwart. Trotzdem haben wir noch vor dem Seitenwechsel nach einem Standard das 4:4 erzielt.“
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Justin Peter Toth brachte die Gastgeber erneut nach einer Standardsituation in Front (55.), doch der SSC antwortete erneut. „Über die linke Seite spielen wir den Angriff gut aus, die Flanke kommt präzise und Kent köpft zum 5:5 ein“, schilderte Taneli den erneuten Ausgleich durch Kent Wienholtz (61.).
In der Schlussphase trat der spielerische Aspekt zunehmend in den Hintergrund. „Danach war es vor allem ein Kampfspiel mit vielen verlorenen Zweikämpfen und wenig Ordnung auf beiden Seiten. Es hatte phasenweise den Eindruck, dass nahezu jeder Schuss im Tor landet. Insgesamt war es eine sehr unberechenbare Partie“, sagte der Hagen-Coach.
Mit dem Remis kann der Trainer letztlich leben: „Am Ende nehmen wir den Punkt auswärts mit. Damit können wir leben und richten den Fokus jetzt auf die kommende Woche.“
SVG Pönitz – SSC Hagen Ahrensburg 5:5
SVG Pönitz: Jan Hecht, Chris Dutschke, Lennart Balzereit, Justin Peter Toth, Evan Keinz, Moritz Otto Scholz, Ray-Colin Ebeling (82. Pascal Ramm), Danny Brack (58. Demis Shani Damiano Durante), Jarne Maxim Schulz (68. Kevin Uwe Son), Oscar Herzog, Kevin Keinz - Trainer: Christian Born
SSC Hagen Ahrensburg: Daniel Konrad, Niklas Broszio, Christopher Herklotz, Alexander Kordys (45. Raik Robin Sauer), Finn Rost, Hannes Gregor Kretzschmar (39. Yasin Malik Arslan), Marc Misselhorn, Kent Wienholtz, Tolga Can James Dogan, Paul Biermann, Rico Pohlmann (46. Kai Pohlmann) - Trainer: Aydin Taneli
Schiedsrichter: Ole Andreas Schulz (Kiel)
Tore: 1:0 Lennart Balzereit (3.), 2:0 Oscar Herzog (5.), 3:0 Lennart Balzereit (23.), 3:1 Hannes Gregor Kretzschmar (28.), 3:2 Hannes Gregor Kretzschmar (30.), 3:3 Tolga Can James Dogan (34.), 4:3 Christopher Herklotz (38. Eigentor), 4:4 Kent Wienholtz (45.+2), 5:4 Justin Peter Toth (55.), 5:5 Kent Wienholtz (61.)