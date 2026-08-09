Zehn Tore und ein wildes Spektakel

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und schockten den SSC früh. Lennart Balzereit (3.) und Oscar Herzog (5.) sorgten innerhalb weniger Minuten für das 2:0, ehe Balzereit mit seinem zweiten Treffer sogar auf 3:0 erhöhte (23.). Doch Hagen zeigte eine beeindruckende Reaktion. Hannes Gregor Kretzschmar verkürzte mit einem Doppelschlag (28., 30.), Tolga Can James Dogan glich wenig später zum 3:3 aus (34.). Die Partie blieb auch danach turbulent. Ein unglückliches Eigentor von Christopher Herklotz brachte Pönitz erneut in Führung (38.), doch der SSC schlug noch vor der Pause zurück. Kent Wienholtz traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 4:4.

„Völlig verrücktes Spiel“ Trainer Aydin Taneli fand nach dem Schlusspfiff treffende Worte für den außergewöhnlichen Spielverlauf: „Das war ein völlig verrücktes Spiel.“ Nach seiner Analyse habe sich die Begegnung mehrfach komplett gedreht. „Kurz vor der Pause geraten wir dann durch ein unglückliches Eigentor nach einem langen Ball wieder in Rückstand. Da fehlte die Abstimmung zwischen Verteidiger und Torwart. Trotzdem haben wir noch vor dem Seitenwechsel nach einem Standard das 4:4 erzielt.“ Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Justin Peter Toth brachte die Gastgeber erneut nach einer Standardsituation in Front (55.), doch der SSC antwortete erneut. „Über die linke Seite spielen wir den Angriff gut aus, die Flanke kommt präzise und Kent köpft zum 5:5 ein“, schilderte Taneli den erneuten Ausgleich durch Kent Wienholtz (61.).