Zehn-Tore-Spektakel: Styrum und Raadt trennen sich unentschieden Kreisliga A, Gruppe 1, Duisburg & Mülheim & Dinslaken: Zehn Tore, Führungswechsel und ein Last-Minute-Ausgleich. Das Spiel zwischen dem 1. FC Mülheim-Styrum und dem SV Raadt hatte einiges in sich.

Ausgeglichen war das Spiel fast die ganze Zeit. Das ging schon damit los, dass Raadts Luis Richard in der 27. Minute den Führungstreffer von Michael Siminenko aus der 14. Minute konterte. Nachdem Richard ausgeglichen hatte, zeigte Schiedsrichter Önder Öztürk nach einem Foulspiel auf den Punkt - Elfmeter für den SV. Paul Simon Klug blieb cool und brachte seine Mannschaft in Führung (30.). Wie es das Spiel manchmal so will, war es ausgerechnet Klug, der kurz vor der Pause durch ein Eigentor für den 2:2-Halbzeitstand sorgte.

Last-Minute-Ausgleich

Zu Beginn des zweiten Durchgangs schien das Spiel dann auf die Seite des 1. FC Styrum zu kippen. Ein Doppelschlag von Ahmend Ammari (48.) und Blerim Hysenlekaj (49.) brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße - so sah es jedenfalls aus. In der 70. Minute wurde es dann aber nochmal spannend. Öztürk zeigte erneut auf den Punkt, wieder trat Klug an, wieder war er sicher und verkürzte auf 3:4. Styrum-Angreifer Hatim Bentaleb schraubte seine unfassbare Torquote auch in diesem Spiel hoch: Mit seinem 33. Saisontreffer stellte er auf 5:3. Wer glaubt, dass dieser Treffer aus der 73. Minute jetzt die Entscheidung gewesen sein musste, der irrt. Richard schnürte in der 76. Minute zunächst den Doppelpack, in der 90. Minute setzte Moritz Mühlen dem Spiel mit dem 5:5-Ausgleichstor die Krone auf.

Trotz des verspielten Vorsprungs bleibt Styrum Tabellenführer der Gruppe 1 in der Kreisliga A, der SV Raadt entfernt sich ein kleines Stück weiter von den möglichen Abstiegsplätzen.

Die Daten zur Partie

1. FC Mülheim-Styrum – SV Raadt 5:5

1. FC Mülheim-Styrum: Patrick Renning, David Bröhl (75. Mohamed Mharchi), Kerem Ergovanli, Miran Zuberovski (80. Jan Radomski), Muhammed Demiral, Blerim Hysenlekaj (85. Thimo Warnke), Serkan Cekic, Ahmed Ammari, Michael Siminenko, Hatim Bentaleb, Wilson Moreira Lima Gaspar - Trainer: Ergin Yeter

SV Raadt: Philipp Felske, Bjarne Uteg, Niklas Brandau (90. Raphael Friedrich), Vinzenz Behl (52. Jonas Nierhaus), Finn Springmann, Paul Simon Klug, David Rohrschneider, Konstantin Lucas Wolf, Moritz Mühlen, Fabrice Terjung (65. Frederik Julius Schröder), Luis Richard - Trainer: Frank Friedrich - Trainer: Mirko Berger

Schiedsrichter: Önder Öztürk (Duisburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Michael Siminenko (14.), 1:1 Luis Richard (27.), 1:2 Paul Simon Klug (30. Foulelfmeter), 2:2 Paul Simon Klug (45. Eigentor), 3:2 Ahmed Ammari (48.), 4:2 Blerim Hysenlekaj (49.), 4:3 Paul Simon Klug (70. Foulelfmeter), 5:3 Hatim Bentaleb (73.), 5:4 Luis Richard (76.), 5:5 Moritz Mühlen (90.)