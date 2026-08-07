Zehn-Tore-Spektakel: Spelle überrollt Langen nach Platzverweis

Was für ein Auftakt in den zweiten Spieltag: Der SC Spelle-Venhaus II hat den SV Langen mit 7:3 bezwungen und damit den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel gefeiert.

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