 2026-08-06T13:32:42.897Z

Vom Spielfeldrand

Zehn-Tore-Spektakel: Spelle überrollt Langen nach Platzverweis

von ReDi · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

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Was für ein Auftakt in den zweiten Spieltag: Der SC Spelle-Venhaus II hat den SV Langen mit 7:3 bezwungen und damit den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel gefeiert.

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Gestern, 20:00 Uhr
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. II
SV Langen
SV LangenSV Langen
7
3
Abpfiff

Dabei erwischte Langen den perfekten Start und erzielte durch Jonas Rosen bereits nach zwei Minuten sein erstes Saisontor. Spelle antwortete jedoch schnell: Steffen Schepers (8.) und zweimal Markus Egbers (11., 16.) drehten die Partie auf 3:1. Jan-Luca Bruns verkürzte noch vor der Pause (40.), ehe Oliver Klene nach dem Seitenwechsel sogar zum 3:3 ausglich (58.).

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Zum Knackpunkt wurde Klenes Gelb-Rote Karte in der 68. Minute. In Überzahl drehte Spelle richtig auf: Timo Stapper traf doppelt (71., 79.), dazu waren Jannik Schöttmer (74.) und Benjamin Bojer per Foulelfmeter (88.) erfolgreich. Aus einem 3:3 wurde so innerhalb von 30 Minuten ein deutliches 7:3.

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