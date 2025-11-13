Zehn-Tore-Spektakel: Sievern II wirft Spieka aus dem Pokal

Am Mittwochabend besiegte der TSV Sievern den klassenhöheren SV Spieka mit 6:4 und zog ins Viertelfinale des Allianz-NMS-Blank-Cups ein. Ein weiterer Viertelfinalist wird nächste Woche ermittelt.

In einem spektakulären Spiel besiegte der TSV Sievern II den Tabellenführer der 1. Kreisklasse SV Spieka mit 6:4. Timon Siebke brachte die Gäste in der 11. Minute per Kopfball in Führung. Doch die Sieverner drehten den Rückstand innerhalb einer halben Stunde und führten mit 4:1. Killian Borkowski verkürzte vor der Pause auf 4:2. In der zweiten Halbzeit verwandelte Tom Matussek einen Elfmeter zum 5:2, bevor Jan-Niklas Kersten für Spieka ebenfalls vom Punkt auf 5:3 verkürzte und dann in der 68. Minute zum 5:4 traf. Nun war die Partie wieder völlig offen und beide Teams spielten auf Sieg. Die Erlösung für den Tabellenfünften der 2. Kreisklasse kam in der 89. Minute, als Bennet Zander zum 6:4 traf.

Zuvor erreichten bereits folgende Teams das Viertelfinale: FC Lune, TSV Lamstedt II, FC Hagen/Uthlede III, TSV Wehden II, TSV Wehdel und der SV Bornberg, der jedoch seine Mannschaft zurückzog.