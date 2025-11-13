Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Foto: FuPa Lüneburg
Zehn-Tore-Spektakel: Sievern II wirft Spieka aus dem Pokal
Allianz-NMS-Blank-Cup: Viertelfinale fast komplett
In einem spektakulären Spiel besiegte der TSV Sievern II den Tabellenführer der 1. Kreisklasse SV Spieka mit 6:4. Timon Siebke brachte die Gäste in der 11. Minute per Kopfball in Führung. Doch die Sieverner drehten den Rückstand innerhalb einer halben Stunde und führten mit 4:1. Killian Borkowski verkürzte vor der Pause auf 4:2. In der zweiten Halbzeit verwandelte Tom Matussek einen Elfmeter zum 5:2, bevor Jan-Niklas Kersten für Spieka ebenfalls vom Punkt auf 5:3 verkürzte und dann in der 68. Minute zum 5:4 traf. Nun war die Partie wieder völlig offen und beide Teams spielten auf Sieg. Die Erlösung für den Tabellenfünften der 2. Kreisklasse kam in der 89. Minute, als Bennet Zander zum 6:4 traf.
Zuvor erreichten bereits folgende Teams das Viertelfinale: FC Lune, TSV Lamstedt II, FC Hagen/Uthlede III, TSV Wehden II, TSV Wehdel und der SV Bornberg, der jedoch seine Mannschaft zurückzog.
Die Partie der SG Landwürden/L`moor/Büttel-Neuenlande gegen den FC Geestland II findet am 20. November statt.