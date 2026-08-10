Zehn-Tore-Spektakel ist sein Geld wert

Denn die lagen gegen den eher tiefstehenden Gegner nun zurück, was die Aufgabe nicht einfacher machte. Logisch. Den Ball hatten die Hausherren nämlich zu Genüge, eine echte Lücke fanden sie zunächst jedoch nicht. Immerhin gab's einige Eckbälle, die Hoyer und Pohl per Kopf über bzw. neben das Tor setzten. Im kongenialen Zusammenspiel legten sie außerdem einander je einmal Kugel auf, beide Versuche wurden aber jeweils geblockt.

Denn nach einem Befreiungsschlag der Gäste setzte er den Schleizer Verteidiger energisch unter Druck, erobert an der Strafraumkante den Ball und blieb gegen den jungen Neuzugang Philip Teufel eiskalt – wie es die Dusche für die Hausherren war (1.).

Die Gäste blieben dennoch immer wieder gefährlich und drohten, jede noch so kleine Schleizer Unachtsamkeiten mit einer flinken, vielversprechenden Torannäherung zu bestrafen. Und so kündigte sich Treffer Nummer zwei gewissermaßen an: Dass Mittelfeldakteur Dorn wieder von seinen Kameraden allein mit Unterschiedsspieler Jäpel gelassen wird, war ebenso frustrierend anzusehen, wie der Fakt, dass der nächste gebolzte Ball genügt, um Jäpel sich erneut durchsetzen und wieder treffen zu lassen (29.). Erneut war es also Schema F, das zum 0:2 nach einer halben Stunde führte.

Des Weiteren gab's Schleizer Aufregung wegen eines Handspiels im Strafraum, das nicht als strafbar bewertet wurde. Und Schulz hatte relativ freistehend eine gute Möglichkeit, als Dorn einen Freistoß auf den zweiten Pfosten flankte – drüber.

Nachdem EBB-Kapitän Möller es aus gut 30 Metern erfolglos aus der Distanz probiert hatte, fand der FSV Schleiz noch vor der Pause eine passende und mutmachende Antwort: Nachdem Berger alleinstehend an Gäste-Schlussmann Scheeder gescheitert war, verkürzte Tomo Imura nach kurzem Dribbling per Flachschuss von der Strafraumkante zum 1:2! Pause – und die realistische schwarz-gelbe Hoffnung, dass das Spiel aus einer kompromissloseren Defensive heraus noch gedreht werden kann.

Durchgang zwei verriet schon nach fünf Minuten, was er den Zuschauern für die nächsten 45 Minuten bescheren würde: Zunächst vertendelte Pohl nach toller Bamba-Vorarbeit eine vielversprechende Möglichkeit, dann parierte Teufel sehenswert gegen Kahlef. Nach der folgenden Ecke stellte dieser den alten Abstand aber wieder her und traf zum 1:3 (52.). Der Ball hätte hier einfach mal konsequent aus dem Strafraum gekloppt werden müssen – stattdessen konnte der ballsichere Gästeakteur die Schaltpause nutzen und satt abschließen. Zwei Minuten später machte Jäpel mit dem 1:4 sogar noch seinen Dreierpack perfekt (54.).

Wahnsinn. Wie gehste damit um? Für so manche(n) hatte sich das bei drei Toren Rückstand bestimmt schon erledigt. Mendes schlug hingegen vor, einfach mal energisch in den Strafraum zu dribbeln, dort wurde er von den Beinen geholt und bot seinem Kapitän so die Chance vom Punkt zu verkürzen. Das tat Pohl auch (56.).

Und als Dorn dann per Kopf nach Langhofs Eckball-Flanke auf 3:4 stellte, war die Spannung zurück in der Rennstadt! Zeitspiel-Versuche wurden vom erneut starken Schiedsrichter Blasse konsequent mittels der neuen Zähl-Regeln unterbunden. Sogar eine einminütige Zeitstrafe wegen eines zu langsamen Wechsels (länger als zehn Sekunden) wurde verteilt.

Jäpel erhöhte nach einem Ballverlust im Schleizer Angriff mit seinem vierten (!) Treffer per Abstauber im Kontern (74.), ehe der Fußballgott für die Schleizer Schlussphase noch eine Überzahl parat hatte, da Schönfeld sich innerhalb von fünf Minuten zweimal mit je einem Foulspiel eine gelb-rote Karte holte (81.).

Mendes verpasste aus guter Position den Abschluss, Hoyers Kopfball war zu unplatziert. Dann schlug der starke Kahlef auf der anderen Seiten einen Haken und legte die Kugel perfekt zum halben Dutzend in die Maschen (87.). Langhof verkürzte nach Zusammenspiel mit Pohl nochmals auf 4:6 (90.). Es sollte auch der Endstand sein. Und das, obwohl ein weiterer Versuch der Schleizer Zehn in höchster Not geblockt wurde, Pohl ebenfalls nicht genau genug köpfte und Mendes es auch nochmal probierte.

Letztlich siegte Bad Berka dank einer beängstigenden Effizienz im Abschlussverhalten und es unterlag das Team, das vor allem defensiv nicht konsequent genug war.

Zuguterletzt sei hier noch auf den gegnerischen Spielbericht verwiesen: Tatsächlich ist es so angedacht, dass Mehrfachtorschützen auf der Spieltagsübersicht nur in eine Zeile eingetragen werden – gemeinsam mit einer Auflistung der Minuten, in denen sie trafen. Links dürften also vier Namen stehen, rechts nur zwei. An den Zahlen 4 und 6 oben drüber ändert das ja aber nichts. Doch es freut uns sehr, dass unser bescheidener Zettel derart genau studiert wird! (:

Am nächsten Samstag reist der FSV Schleiz zum FC An der Fahner Höhe.