Zehn-Tore-Spektakel in Lohe – Schloß Holte schlägt auch Herford

In Ostwestfalen mischt Aufsteiger VfB Schloß Holte weiterhin die Liga auf und hat als einziges Team einen perfekten Start in die Saison hingelegt. Beim hochgehandelten SC Herford führten ein Treffer kurz vor und kurz nach der Halbzeit zu einem 2:1-Sieg des VfB. In Herford kann man spätestens jetzt von einem ernüchternden Ligaauftakt sprechen, denn der erste Dreier lässt immer noch auf sich warten.
Auch Schloß Holtes Mitaufsteiger müssen sich noch auf den ersten Landesliga-Sieg gedulden. Der FC Lübbecke zahlte trotz torlosen ersten 45 Minuten gegen den SVKT 07 Minden noch Lehrgeld und unterlag mit 0:3. Die Mindener, die in der letzten Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt feierten, sind mit sieben geholten Punkten gut aus den Startlöchern gekommen und sind mit den SF DJK Mastbruch (1:0 gegen Post TSV Detmold) gleichauf. Aufsteiger BV Bad Lippspringe sammelte immerhin den ersten Punkt, kassierte gegen den SV Heide Paderborn in der Schlussphase aber noch den 2:2-Ausgleich.
Ein wahres Spektakel bekamen die Zuschauer auf dem Sportplatz am Loher Freibad zu sehen, wo sich der TuS Lohe und Hövelhofer SV in einem offenen Schlagabtausch 5:5 (!) trennten. Den Schlusspunkt einer unterhaltsamen Partie setzte Lohes Adrian Mavretic, der in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich markierte. Am Rande eines torreichen Remis stand auch der FC Bad Oeynhausen, der eine 3:0-Führung beim TuS Dornberg beinahe noch verspielte. Die Bielefelder starteten ab der 80. Minute ihre Aufholjagd, doch letztlich reichte die Zeit für einen Lucky Punch nicht mehr aus und es blieb bei einem 3:2-Auswärtssieg für die Kurstädter. Einen knappen Auswärtssieg feierte auch RW Kirchlengern, der in 60-minütiger Überzahl mit 1:0 beim SV Avenwedde gewann. Den deutlichsten Sieg fuhr am Freitagabend der Delbrücker SC ein, der im Duell der Absteiger mit 5:1 den FC Nieheim aus dem Stadion schoss.
Sa., 30.08.25 17:00 Uhr Hövelhofer SV - Delbrücker SC
So., 31.08.25 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - TuS Dornberg
So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Nieheim - SF DJK Mastbruch
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - FC Lübbecke
So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - SV Avenwedde
So., 31.08.25 15:30 Uhr Post TSV Detmold - BV Bad Lippspringe
So., 31.08.25 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - SC Herford
So., 31.08.25 15:45 Uhr RW Kirchlengern - TuS Lohe
BV Bad Lippspringe – SV Heide Paderborn 2:2
BV Bad Lippspringe: Nico Roszykiewicz, Sebastian Woitzyk, Dino Nesic, Paul Nitsch, Anton Günter, Cagatay Karaca, Richard Rahim (85. Jan-Steven Erisa), Mohamed Lamine Soumah (54. Noel Hirschberg), Maurice Malak (73. Noah Kitzmann), Nelo Donko (46. Markus Witmann), Viktor Thomas (61. Engin Deniz) - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach
SV Heide Paderborn: Daryoush Hosseini, Jon Jakobsmeyer (53. Dominik Kling), Mohamad Basel Kawakbi (85. Scott Millard), Christian Strohdiek, Gianluca Mazza, Lucas Kleine-Hollenhorst, Robin Ens (53. Emanuel Yanik), Darwin Lange, Nils Balke (72. Lukas Cramer), Mike Franz, Frederik Ewe - Trainer: Björn Schmidt
Schiedsrichter: Björn Schlingmann - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Cagatay Karaca (25.), 1:1 Darwin Lange (54.), 2:1 Maurice Malak (58.), 2:2 Darwin Lange (86.)
TuS Lohe – Hövelhofer SV 5:5
TuS Lohe: Mauritz Karl Maag, Marvin Blöbaum, Lukas Brakmann, Emirhan Tasci (90. Andreas Vidovic), Jan Eckert, Maximilian Kaspar, Nareg-Niko Boyagian (65. Timo Grewe), Robin Leo Faulstich, Adrian Mavretic, Denis Kameric (74. Noah Wolf), Lino Salle - Trainer: Dejan Simonovic - Trainer: René Müller
Hövelhofer SV: Christoph David Winkler, Azad Dogan, Ron Balke, Nick Schröder, Deniz Poyraz, Luca D'Angelo, Berat Turan, Felix Lippold, Julian Liemke, Tobias May, Noah Arthur Melzer - Trainer: Gerrit Zöller - Trainer: Thomas Bauer - Trainer: Luca D'Angelo - Trainer: Noah Henneböhle
Tore: 1:0 Lino Salle (4.), 1:1 Julian Liemke (10.), 2:1 Lukas Brakmann (12.), 2:2 Julian Liemke (25.), 2:3 Julian Liemke (38.), 3:3 Lino Salle (50.), 3:4 Tobias May (55.), 4:4 Lino Salle (64.), 4:5 Deniz Poyraz (87.), 5:5 Adrian Mavretic (90.+7)
SV Avenwedde – RW Kirchlengern 0:1
SV Avenwedde: Christopher Niehaus, Niklas Kirchgessner, Patrick Plucinski, Riek Jürgen Ehlers, Joona Querober (41. Hannes Braun), Sven Oberschelp, Igor Balov, Lukas Öksüz (71. Ugur Pamuk), Leard Hasani (81. Dwain Henry Junior Osaigbovo), Kevin Alessandro Matulin (65. Levent Kaplan), Tunay Mert Kutluhan (63. Nico Schürmann) - Trainer: Edin Mujala - Trainer: Miron Tadic
RW Kirchlengern: Yannick Hartmann, Niklas Wüllner, Julian Marten, Sebastian Müller (64. Altan Dincdemir), Artem Panasenkov, Julian Zähler, Dennis Quirin, Benedikt Valldorf (74. Merlin Bachmann), Daniel Urban (83. Enrico Tissen), Lennard Wüllner, Levin Güzelel (56. Jarno Kassebaum) - Trainer: Daniel Halfar - Trainer: Marcel Thelen
Schiedsrichter: Patrick Wibbeke
Tore: 0:1 Daniel Urban (36.)
Rot: Niklas Kirchgessner (29./SV Avenwedde/Grobes Foulspiel)
TuS Dornberg – FC Bad Oeynhausen 2:3
TuS Dornberg: Boris Glaveski, Felix Gerner, Nick Mdoreuli - Trainer: Jens Horstmann
FC Bad Oeynhausen: Mirko Göhner, Fabian Richter, Kevin Reimer, Felix Ostsieker, Dominik Moskvin, Robin Reimer (64. Betim Sahitaj), Joscha Kachel, David Scheidel (75. Gerhard Kwarteng), Kjell Elias Soll (70. Selim Alexander Kürümüs), Kai Adrian (60. Dominik Flaake), Felix Brinkmann (70. Timo Mühlmeier) - Trainer: Daniel Brink
Tore: 0:1 David Scheidel (45.), 0:2 Robin Reimer (48.), 0:3 David Scheidel (50.), 1:3 Nick Mdoreuli (81.), 2:3 Boris Glaveski (86.)
SC Herford – VfB Schloß Holte 1:2
SC Herford: Dafe Nana, Pascal Widdecke, Julian Czaja, Tufan Ucar (71. Mikail Baytar), Nico Bartling, Vitali Tichomirov (88. Axel Konietzko), Lennart Wehmhöner (76. Stojan Stojcevski), Ilias Illig, Konstantinos Keissoglou (84. Ronack Roy Derbas), Markus Esko, Stepan Hobrei (76. Artur Esko) - Trainer: Tim Daseking
VfB Schloß Holte: Connor Fitzgerald, Robin Hofmann, Robin Brummel, Milo Friedrich (58. Manuel Giebel), Henrik Gievert, Kevin Klippenstein, Maximilian Ulrich (92. Daniel Fröse), Sebastian Räker (44. Carlo Odenius) (66. Julian Lakämper), Jannis Wehmeier, Bastian Just, Sören Brandy (71. Kevin Klippenstein) (71. Leon Klippenstein) - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
Schiedsrichter: Torsten Salomon - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Stepan Hobrei (18.), 1:1 Jannis Wehmeier (45.), 1:2 Maximilian Ulrich (46.)
FC Lübbecke – SVKT 07 Minden 0:3
FC Lübbecke: - Trainer: Nils Mühlenweg
SVKT 07 Minden: Emil Liecker, Lennart Springer, Luca Christian Bruse, Pius-Emilian Meyer, Jannis Springer (82. Tom Mülmenstädt), Eric Beims, Lasse Haakon Kellermeier, Yannik Niermann, Jason Remo Munker (55. Joel Jamil Rabenhorst), Jan Rekling, Malte Lüken - Trainer: Jens Meier
Tore: 0:1 Jan Rekling (65.), 0:2 Jannis Springer (72.), 0:3 Timon Henry Bredemeier (90.+2)
SF DJK Mastbruch – Post TSV Detmold 1:0
SF DJK Mastbruch: Sergio Taveira Pinto - Trainer: Florian Menne - Trainer: Marco Schlobinski - Trainer: Patrick Dirichs
Post TSV Detmold: - Trainer: André Schröder - Trainer: Markus Rüschenpöhler
Schiedsrichter: Mathias Gerlach - Zuschauer: 194
Tore: 1:0 Sergio Taveira Pinto (68.)
Delbrücker SC – FC Nieheim 5:1
Delbrücker SC: Marvin Meier, Tobias Henksmeier, Justin Reineke (76. Godslove Onyedikachi Anyanwu), Julian Düsterhus (82. Levin Borgmeier), Lukas Mehn (69. Furkan Simsek), Fabian Engelbrecht, Nils Kautschor, Hasan Dere, Tobias Heering (61. Jeremy Franz), Radu Nicolae Prepelita, Moussa Conde (69. Simon Schielke) - Trainer: Detlev Dammeier - Trainer: Jeffrey Addai
FC Nieheim: Daniel Eichmann, Marlon Pott, Alex Hopp, Matti Rohde, Dennis Eichmann (86. Simon Thiemann), Dirk Büsse, Marius Bockelkamp (74. Finn Versen), Linus Herwing (82. Florent Berisha), Johann Paul Winkler, Tobias Puhl, Arian Berisha - Trainer: Jörg Böhme - Trainer: Richard Soethe
Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Soest) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Radu Nicolae Prepelita (27.), 2:0 Moussa Conde (36.), 3:0 Tobias Heering (43.), 4:0 Moussa Conde (49.), 5:0 Moussa Conde (69.), 5:1 Arian Berisha (81.)