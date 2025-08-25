Zehn-Tore-Spektakel in Lohe – Schloß Holte schlägt auch Herford

In Ostwestfalen mischt Aufsteiger VfB Schloß Holte weiterhin die Liga auf und hat als einziges Team einen perfekten Start in die Saison hingelegt. Beim hochgehandelten SC Herford führten ein Treffer kurz vor und kurz nach der Halbzeit zu einem 2:1-Sieg des VfB. In Herford kann man spätestens jetzt von einem ernüchternden Ligaauftakt sprechen, denn der erste Dreier lässt immer noch auf sich warten.

Auch Schloß Holtes Mitaufsteiger müssen sich noch auf den ersten Landesliga-Sieg gedulden. Der FC Lübbecke zahlte trotz torlosen ersten 45 Minuten gegen den SVKT 07 Minden noch Lehrgeld und unterlag mit 0:3. Die Mindener, die in der letzten Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt feierten, sind mit sieben geholten Punkten gut aus den Startlöchern gekommen und sind mit den SF DJK Mastbruch (1:0 gegen Post TSV Detmold) gleichauf. Aufsteiger BV Bad Lippspringe sammelte immerhin den ersten Punkt, kassierte gegen den SV Heide Paderborn in der Schlussphase aber noch den 2:2-Ausgleich.

Ein wahres Spektakel bekamen die Zuschauer auf dem Sportplatz am Loher Freibad zu sehen, wo sich der TuS Lohe und Hövelhofer SV in einem offenen Schlagabtausch 5:5 (!) trennten. Den Schlusspunkt einer unterhaltsamen Partie setzte Lohes Adrian Mavretic, der in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich markierte. Am Rande eines torreichen Remis stand auch der FC Bad Oeynhausen, der eine 3:0-Führung beim TuS Dornberg beinahe noch verspielte. Die Bielefelder starteten ab der 80. Minute ihre Aufholjagd, doch letztlich reichte die Zeit für einen Lucky Punch nicht mehr aus und es blieb bei einem 3:2-Auswärtssieg für die Kurstädter. Einen knappen Auswärtssieg feierte auch RW Kirchlengern, der in 60-minütiger Überzahl mit 1:0 beim SV Avenwedde gewann. Den deutlichsten Sieg fuhr am Freitagabend der Delbrücker SC ein, der im Duell der Absteiger mit 5:1 den FC Nieheim aus dem Stadion schoss.