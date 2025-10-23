Zehn-Tore-Spektakel in Hertingshausen

Der TSV Hertingshausen hat sich im vorgezogenen Spiel des 15. Spieltages mit einem spektakulären 6:4-Erfolg gegen die TSG Wilhelmshöhe durchgesetzt und seine Heimserie eindrucksvoll fortgesetzt. In einer turbulenten Partie mit zehn Treffern und einer Gelb-Roten Karte lieferten sich beide Teams über 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch.
Bereits früh legten die Gastgeber den Grundstein: Martin Pierog eröffnete in der dritten Minute, ehe Tim Kraus (24.) und Lasse Petersen (31.) noch vor der Pause auf 3:0 stellten. Doch die Gäste gaben sich keineswegs geschlagen. Lukas Lampert (47.) und der eingewechselte Frieder Riedel (55.) brachten Wilhelmshöhe mit einem Doppelschlag wieder heran. Hertingshausen antwortete jedoch eiskalt: Der spielende Co-Trainer Christian Krug (66.) traf, Pierog legte nach (76.), und Luis Taube erhöhte nur eine Minute später auf 6:2. In der Schlussphase wurde es trotz des klaren Zwischenstands nochmals wild – Wilhelmshöhe kam durch Yanick Schwalm (89.) und Louis Lengemann per Foulelfmeter (90.+5) noch zu Ergebniskosmetik, zudem sah Fabio Ohms kurz vor Abpfiff Gelb-Rot.
Mit nun 19 Punkten schiebt sich Hertingshausen auf Rang acht vor und bleibt zu Hause nun seit drei Spielen ungeschlagen. Wilhelmshöhe hingegen kassierte trotz starker Moral die zehnte Saisonniederlage und bleibt im Tabellenkeller.
TSV Hertingshausen – TSG Wilhelmshöhe 6:4
TSV Hertingshausen: Justin Krümmel, Lasse Petersen (85. Christoph Behmel), Kevin Genilke, Ismail Kurt (72. Maurizio Tari), Christian Krug, Cem Özbey, Tim Kraus, Pascal Theis, Martin Pierog, Luis Taube (81. Sami Essid), Emilian Gutberlet (76. Arsenii Prudnikov) - Trainer: Jörg Müller
TSG Wilhelmshöhe: Tom Hannig, Felix Döhne, Philipp Schwedes, Carl Wudonig (46. Frieder Riedel), Jonas Franke, Louis Lengemann, Patrick Rühl, Sven Schwedes (83. Sabri Boussida), Fabio Ohms (83. Yanick Schwalm), Lukas Lampert (83. Theo Scharf), Mattes Butz (73. Jonas Bienstein) - Spielertrainer: Manuel Viehmann
Schiedsrichter: Fabian Bierau (Biedenkopf)
Tore: 1:0 Martin Pierog (3.), 2:0 Tim Kraus (24.), 3:0 Lasse Petersen (31.), 3:1 Lukas Lampert (47.), 3:2 Frieder Riedel (55.), 4:2 Christian Krug (66.), 5:2 Martin Pierog (76.), 6:2 Luis Taube (77.), 6:3 Yanick Schwalm (89.), 6:4 Louis Lengemann (90.+5 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Fabio Ohms (90./TSG Wilhelmshöhe/)