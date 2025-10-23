Zehn-Tore-Spektakel in Hertingshausen

Der TSV Hertingshausen hat sich im vorgezogenen Spiel des 15. Spieltages mit einem spektakulären 6:4-Erfolg gegen die TSG Wilhelmshöhe durchgesetzt und seine Heimserie eindrucksvoll fortgesetzt. In einer turbulenten Partie mit zehn Treffern und einer Gelb-Roten Karte lieferten sich beide Teams über 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch.

Bereits früh legten die Gastgeber den Grundstein: Martin Pierog eröffnete in der dritten Minute, ehe Tim Kraus (24.) und Lasse Petersen (31.) noch vor der Pause auf 3:0 stellten. Doch die Gäste gaben sich keineswegs geschlagen. Lukas Lampert (47.) und der eingewechselte Frieder Riedel (55.) brachten Wilhelmshöhe mit einem Doppelschlag wieder heran. Hertingshausen antwortete jedoch eiskalt: Der spielende Co-Trainer Christian Krug (66.) traf, Pierog legte nach (76.), und Luis Taube erhöhte nur eine Minute später auf 6:2. In der Schlussphase wurde es trotz des klaren Zwischenstands nochmals wild – Wilhelmshöhe kam durch Yanick Schwalm (89.) und Louis Lengemann per Foulelfmeter (90.+5) noch zu Ergebniskosmetik, zudem sah Fabio Ohms kurz vor Abpfiff Gelb-Rot.