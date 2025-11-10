 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
DJK Würmtal Damen gegen Team München am 09.11.25. Am Ball: Nr. 10 / Torschützin. Foto: Dagmar Rutt
DJK Würmtal Damen gegen Team München am 09.11.25. Am Ball: Nr. 10 / Torschützin. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Zehn-Tore-Spektakel: DJK Würmtal siegt nach Zitterpartie gegen Team München

„Uns fehlt nur eine Torhüterin“

Verlinkte Inhalte

A-Klasse 01 München
DJK Würm. P.
DJK Würm. P.
Team München

In der A-Klasse 01 setzen sich die Damen des DJK Würmtal gegen das Team München mit 6:4 durch – trotz zwischenzeitlicher Gäste-Aufholjagd.

Sie haben es spannend gemacht. Trotz einer frühen 3:0-Führung mussten die Fußballerinnen der DJK Würmtal am Sonntag gegen Team München lange um den Sieg in der A-Klasse 01 zittern, letztlich setzten sie sich jedoch durch. „Hauptsache, wir haben gewonnen“, sagte der zufriedene DJK-Trainer Berat Hoti anschließend.

Dina Schur (ehemals Kühne) per Doppelpack sowie Louisa Werle sorgten für eine 3:0-Führung, doch die Gäste kamen wieder auf 2:3 heran. Erneut Schur und Marie Schmidt stellten den alten Abstand wieder her, Team München kam erneut zurück. Kurz vor dem Abpfiff machte Lea Huber mit ihrem Tor zum 6:4 endgültig den Sack zu. „Die Mädels machen es sehr gut, uns fehlt nur eine Torhüterin“, sagte Hoti.

DJK Würmtal – Team München 6:4 (3:1) Tore: 1:0, 2:0 Schur (3., 10.), 3:0 Werle (27.), 3:1 Wimmer (35.), 3:2 Kudanova (38.), 4:2 Schur (49.), 5:2 Schmidt (55.), 5:3 Weiß (60.), 5:4 Le Ngoc (88.), 6:4 Huber (89.)

Aufrufe: 010.11.2025, 08:15 Uhr
Tobias EmplAutor