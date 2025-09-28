Zehn-Tore-Spektakel am Tag der offenen Tore

Im Vergleich zum 2:0 in Uftrungen musste KSG-Trainer Fischer auf Helling (Arbeit) und Burghardt (private Gründe) verzichten, dafür begannen die zuletzt fehlenden Hoffmann und Kapitän Gängel. Bei Anhalt spielten Georg, Götz und Walther anstellen von Buzzi (Bank), Bornemann und Schmidt.

Mit einem verdienten 6:4 (2:2) über Anhalt Sangerhausen feierte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg nicht nur den zweiten Sieg in Serie, sondern auch den ersten Heimsieg in 25/26. Im Duell zweier offensiver, aber auch mit erheblichen Abwehrschwächen aufwartenden Teams hätten durchaus noch mehr Tore fallen können. Vor allem die Hausherren verschenkten zahlreiche Möglichkeiten regelrecht.

Bei herrlichstem Fußballwetter bekamen die 84 Zuschauer in Holdenstedt eine rassige, wilde Partie mit hohem Tempo geboten, in dem sich beide Abwehrreihen zahlreiche Fehler leisteten, was aber zum hohen Unterhaltungswert beitrug. Die ersten fünf Minuten gaben die Richtung schon vor: H. Hollo bereitete in der 2. Minute mit einem unwiderstehlichen Sololauf eine Großchance für Große vor, der aber aus vier Metern am Tor vorbeizielte. Auf der Gegenseite köpfte Georg - begünstigt durch ein zu zögerliches Hinauslaufen von KSG-Keeper Koch - eine Minute später zur frühen Führung der Gäste ein.

Im Gegensatz zu den ersten Heimspielen, wo solch ein Nackenschlag fast schon der KO für die Hausherren war, zog die KSG nun aber die Zügel an und entfachte einen rund 30-minütigen Sturmlauf. Vor allem die Außen H. Hollo und Kavalier waren von ihren zu langsamen Gegenspielern nicht zu halten, überhaupt wurde die Anhalt-Abwehr ihrem Namen nicht gerecht. Teilweise klafften riesige Löcher, in welche die KSG-Offensive um Carl, Hoffmann, R. Herbst und Große immer wieder stieß. Allerdings ließ die Chancenauswertung zu wünschen übrig. So hätte allein Kavalier bei drei Großchancen - davon zwei Mal allein auf das Tor zulaufend - einen Treffer erzielen müssen (5./20./38.), auch Große vergab eine dicke Möglichkeit, als er den Ball erst an die Latte jagte und im zweiten Versuch daneben zielte (22.).

Besser machte es zunächst Carl, der einen Freistoß von Gängel völlig ungehindert einköpfte (15.), auch Große nutzte seine dritte Topmöglichkeit nach Zuspiel von Kavalier (24.). Neben dem erwähnten Chancenwucher bei den Hausherren gab es dann auch defensiv einige Nachlässigkeiten, die Anhalt wieder ins Spiel kommen ließen. Vor allem Gassam zeigte sich als robuster und durchsetzungsfähiger Spieler, der nicht zufällig die besten Möglichkeiten in Halbzeit eins für die Gäste hatte. Ein Versuch landete an der Latte (28.), einen zweiten Schuss lenkte Koch gerade noch um den Pfosten (32.). Als der KSG-Keeper einen Versuch des Afrikaners nicht festhalten konnte, staubte Kurzel kurz vor der Pause zum 2:2 ab (40.).

Hohe Bälle sorgen in beiden Strafräumen für Alarm

Die zweite Hälfte begann zunächst weniger schwungvoll. Die KSG stand etwas tiefer und abwartender, Anhalt tat sich schwer im Spielaufbau. Wenn die Hausherren dann aber in Ballbesitz kamen, wurde schnell umgeschaltet und auch mit schönen Seitenverlagerungen die gegnerische Abwehr ausgehebelt. So auch beim 3:2, als H. Hollo nach Diagonalpass den Ball am herausstürzenden Anhalt-Keeper Janitza vorbeispitzelte, ihn noch vor der Torauslinie erlief und mit Übersicht auf Große zurücklegte, der nur noch den Fuß hinhalten musste (51.).

Auf der Gegenseite erwies sich die Abwehr der Gastgeber auch nicht immer stabil, schaffte es im Gegensatz zum letzten Spiel zu selten, die Angriffe frühzeitig zu unterbinden und so Kompaktheit herzustellen. So musste Keeper Koch auch noch einmal in höchster Not gegen einen durchgebrochenen Spieler retten. Auch brannte es einige Male nach hohen Bällen lichterloh im KSG-Strafraum, doch konnten sich die Gastgeber meist mit viel Mühe retten.

Als H. Hollo mit einer schönen Direktabnahme nach Freistoßdiagonalpass von Gängel zum 4:2 traf (65.), schien die Partie entschieden. Doch es folgte noch eine turbulente Schlussphase. Zunächst köpfte KSG-Libero Schumann unglücklich wie unhaltbar einen Freistoß ins eigene Netz (73.). Bei vielen Konterchancen gegen nie aufsteckende und nun aufmachende Gäste fehlte den Gastgebern die Genauigkeit oder die Ruhe im Abschluss - so scheiterte Kavalier auch im dritten Anlauf allein aufs Tor laufen, diesmal an einer guten Reaktion von Janitza. Zudem rannte man zu oft ins Abseits.

Joker bringt frischen Wind

Für frischen Wind sorgte noch einmal der für den angeschlagenen Carl eingewechselte Mieth, der sich mutig und durchsetzungsstark in den Zweikämpfen präsentierte und schließlich von einem Doppelfehler von Heuert und Janitza profitierte: Heuert trat am Ball vorbei und überraschte seinen weit vor dem Tor stehenden Keeper, Mieth spritzte dazwischen und brauchte den Ball nur noch ins leere Tor zu schieben (85.).

Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen: In der Nachspielzeit spielte Anhalt einen sehenswerten Angriff über die rechte Seite klug zu Ende, Georg war Nutznießer zum 5:4. Im direkten Gegenzug setzte sich der bis zum Schluss immer wieder anlaufende Kavalier gegen Heuert durch, legte klug auf den nachrückenden R. Herbst zurück, bei dessem Schuss der Anhalt-Keeper keine gute Figur machte.

Es war der Schlusspunkt einer hektischen Partie, die von Schiedsrichter Halupka gut und konsequent geleitet wurde. Am kommenden Samstag geht es für die KSG in Berga weiter, dann steht die Partien bei der zweiten Mannschaft der SG Berga/Uftrungen auf dem Programm. Anhalt hat am kommenden Sonntag Heimrecht gegen den VfB Oberröblingen II.