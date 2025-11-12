„Zehn Tore – so ein Spiel erlebt man nicht oft“ Andi Sadrija führt den VfL Gummersbach mit zehn Treffern zum Kantersieg – und bleibt trotzdem bescheiden. Verlinkte Inhalte Kreisliga C5 Berg Gummersbach Andi Sadrija

Zehn Treffer in einem Spiel: Andi Sadrija sorgt beim 18:1 für ein echtes Ausrufezeichen. Im Interview spricht der 26-Jährige über seine Leidenschaft für den Fußball, seine Verantwortung als Kapitän und warum er trotz Torflut vor allem eines betont – den Teamgeist.

Mit 26 Jahren bereits 228 Tore in 165 Spielen – Andi Sadrija vom VfL Gummersbach ist einer, der weiß, wo das Tor steht. Beim jüngsten 18:1-Erfolg seines Teams erzielte der Kapitän gleich zehn Treffer selbst und bereitete zwei weitere vor – ein außergewöhnlicher Tag auch für den Torjäger, der sonst schon regelmäßig liefert. „Ehrlich gesagt denke ich da gar nicht so viel drüber nach“, sagt Sadrija über seine beeindruckende Konstanz. „Ich liebe einfach den Fußball und gehe mit viel Ehrgeiz in jedes Spiel. Für mich ist erst Schluss, wenn der Schiri abpfeift. Auch wenn es ‚nur‘ Hobbysport ist, nehme ich meine Rolle auf dem Platz ernst. Am Ende mache ich einfach meinen Job – nur eben auf dem Fußballplatz statt im Büro.“

Dass ein 18:1 auch in der Kreisliga alles andere als alltäglich ist, weiß Sadrija selbst. „Ich war ehrlich gesagt selbst ein bisschen überrascht. So ein Spiel erlebt man wirklich nicht oft, auch wenn mir so ein Spektakel tatsächlich schon einmal passiert ist. Trotzdem ist es jedes Mal etwas Besonderes“, erzählt er. „Ich freue mich natürlich über die Tore, aber am wichtigsten ist für mich, dass wir als Team so stark aufgetreten sind. Jeder hat seinen Teil beigetragen, wir hatten einfach richtig Spaß auf dem Platz. Ohne die Vorarbeit und den Einsatz der Jungs wären meine Tore gar nicht möglich gewesen.“ Nach einer Saison in der Landesliga beim FV Wiehl kehrte Sadrija zurück zum VfL Gummersbach – eine Entscheidung, die er vor allem aus praktischen Gründen traf. „Die Zeit beim FV Wiehl war für mich eine gute und lehrreiche Erfahrung. Ich bin dem Verein sehr dankbar für die Chance. Letztlich war es aber eine Entscheidung, die ich aus zeitlichen Gründen treffen musste. Ich mache aktuell meinen Logistikmeister, was sehr viel Zeit und Energie kostet. In der Kreisliga C habe ich wieder mehr Freiraum, um den Fußball mit Spaß und Leidenschaft auszuüben, ohne dass Beruf und Weiterbildung zu kurz kommen.“