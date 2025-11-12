„Zehn Tore – so ein Spiel erlebt man nicht oft“

Zehn Treffer in einem Spiel: Andi Sadrija sorgt beim 18:1 für ein echtes Ausrufezeichen. Im Interview spricht der 26-Jährige über seine Leidenschaft für den Fußball, seine Verantwortung als Kapitän und warum er trotz Torflut vor allem eines betont – den Teamgeist.
Mit 26 Jahren bereits 228 Tore in 165 Spielen – Andi Sadrija vom VfL Gummersbach ist einer, der weiß, wo das Tor steht. Beim jüngsten 18:1-Erfolg seines Teams erzielte der Kapitän gleich zehn Treffer selbst und bereitete zwei weitere vor – ein außergewöhnlicher Tag auch für den Torjäger, der sonst schon regelmäßig liefert.
„Ehrlich gesagt denke ich da gar nicht so viel drüber nach“, sagt Sadrija über seine beeindruckende Konstanz. „Ich liebe einfach den Fußball und gehe mit viel Ehrgeiz in jedes Spiel. Für mich ist erst Schluss, wenn der Schiri abpfeift. Auch wenn es ‚nur‘ Hobbysport ist, nehme ich meine Rolle auf dem Platz ernst. Am Ende mache ich einfach meinen Job – nur eben auf dem Fußballplatz statt im Büro.“
Dass ein 18:1 auch in der Kreisliga alles andere als alltäglich ist, weiß Sadrija selbst. „Ich war ehrlich gesagt selbst ein bisschen überrascht. So ein Spiel erlebt man wirklich nicht oft, auch wenn mir so ein Spektakel tatsächlich schon einmal passiert ist. Trotzdem ist es jedes Mal etwas Besonderes“, erzählt er. „Ich freue mich natürlich über die Tore, aber am wichtigsten ist für mich, dass wir als Team so stark aufgetreten sind. Jeder hat seinen Teil beigetragen, wir hatten einfach richtig Spaß auf dem Platz. Ohne die Vorarbeit und den Einsatz der Jungs wären meine Tore gar nicht möglich gewesen.“
Nach einer Saison in der Landesliga beim FV Wiehl kehrte Sadrija zurück zum VfL Gummersbach – eine Entscheidung, die er vor allem aus praktischen Gründen traf. „Die Zeit beim FV Wiehl war für mich eine gute und lehrreiche Erfahrung. Ich bin dem Verein sehr dankbar für die Chance. Letztlich war es aber eine Entscheidung, die ich aus zeitlichen Gründen treffen musste. Ich mache aktuell meinen Logistikmeister, was sehr viel Zeit und Energie kostet. In der Kreisliga C habe ich wieder mehr Freiraum, um den Fußball mit Spaß und Leidenschaft auszuüben, ohne dass Beruf und Weiterbildung zu kurz kommen.“
Dass er auch in der Kreisliga C ein Ausnahmespieler bleibt, zeigen die Zahlen deutlich: 31 Tore und 14 Vorlagen in nur zehn Spielen – an fast allen Treffern seines Teams ist der Kapitän direkt beteiligt. Trotzdem bleibt Sadrija bescheiden: „Ich bin fest davon überzeugt, dass man als Spieler nur so gut ist wie das Team, das hinter einem steht. Die Zahlen sehen natürlich gut aus, aber sie sind nur möglich, weil wir als Mannschaft super funktionieren. Jeder bringt sich ein, jeder kämpft für den anderen – genau das macht uns aktuell so stark.“
Ein besonderes Lob hat Sadrija für seinen kongenialen Mitspieler: „Besonders hervorheben möchte ich Kemal Uylas, unseren Co-Kapitän. Er hat mir am Sonntag allein sieben Tore aufgelegt – das spricht für sich. Wir ergänzen uns auf und neben dem Platz richtig gut, verstehen uns blind und ziehen an einem Strang. Als Kapitäns-Duo versuchen wir, die Mannschaft zusammenzuhalten, Verantwortung zu übernehmen und die Jungs zu pushen – und das funktioniert aktuell einfach richtig gut.“
Höherklassige Vereine dürften bei solchen Leistungen längst aufmerksam geworden sein. Ein Thema, das der 26-Jährige aber entspannt sieht: „Für jeden Spieler ist es natürlich spannend, wenn höherklassige Vereine Interesse zeigen, das ist eine schöne Anerkennung. Trotzdem liegt mein voller Fokus aktuell auf dem VfL Gummersbach. Wir haben eine neuformierte Mannschaft mit viel Potenzial, und ich sehe es als meine Aufgabe, hier mit anzupacken und Verantwortung zu übernehmen.“
Der Name VfL Gummersbach steht deutschlandweit vor allem für Handballtradition – das motiviert auch die Fußballer. „Das ist schon etwas Besonderes und spornt uns zusätzlich an, auch im Fußball etwas aufzubauen“, sagt Sadrija. „Am Ende zählt für mich nicht nur, wie viele Tore ich mache, sondern dass wir als Team erfolgreich sind – und das sind wir nur, wenn jeder seinen Teil beiträgt.“