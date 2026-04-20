Zehn Tore, kein Sieger: Hülser SV und Niederkrüchten teilen sich alles

Hüls erlebt ein besonderes Heimspiel. – Foto: Benjamin Kühnen

Zehn Tore, zwei Aufholjagden und ein Treffer in der Nachspielzeit: Die Kreisliga A Kempen-Krefeld hat selten Dramatischeres gesehen als dieses 5:5 zwischen dem Hülser SV und dem SC Niederkrüchten.

Jakob Dohmen verkürzte kurz vor der Pause auf 2:3 (32.) und hielt damit den Anschluss für die Hausherren, die in der zweiten Hälfte eine bemerkenswerte Reaktion zeigten. Königshausen war es wieder, der in der 65. Minute den Ausgleich zum 3:3 erzielte - bereits sein zweiter Treffer des Tages. Doch die Gäste antworteten prompt: Jochen Höfler brachte Niederkrüchten in der 71. Minute erneut in Front.

Der Hülser SV wollte in der Kreisliga A Kempen-Krefeld den vierten Tabellenplatz weiter absichern, doch der SC Niederkrüchten machte diesem Plan von der ersten Minute an einen Strich durch die Rechnung. Sebastian Schönauer traf bereits in der zweiten Minute zur Führung für die Gäste und läutete damit eines der spektakulärsten Spiele der Saison ein. Mike Königshausen glich zwar schnell aus (9.), doch dann übernahm Armend Zymeraj das Kommando: Der Niederkrüchtener traf in der 17. und erneut in der 26. Minute - ein Doppelpack, der die Gäste auf 1:3 stellte und den Gastgeber vor eine frühe Aufgabe stellte.

Turbulente Schlussphase - Yezion sichert den Punkt



Was folgte, ließ kaum Zeit zum Durchatmen. Noah Poschmann glich in der 73. Minute aus, ehe Nicolas von Aschwege die Hülser in der 79. Minute erstmals seit dem frühen 1:1 wieder in Führung brachte. Das letzte Wort aber hatte Kewel Yezion, der in der 88. Minute zum 5:5 traf und den Gästen einen Punkt sicherte, der angesichts des Spielverlaufs mehr als verdient war. Vor 50 Zuschauern leitete Schiedsrichter Moritz Behrend aus Krefeld eine Begegnung, die lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Durch das Remis bleibt der Hülser SV mit 48 Punkten auf Rang vier - der Rückstand auf den drittplatzierten DJK VfL Willich (52 Punkte) bleibt vorerst bestehen. Niederkrüchten kommt auf 25 Punkte und hält einen Puffer auf die Abstiegszone.