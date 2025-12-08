Zehn Tore in Stöckheim, Vahdet stürzt Rot-Weiß

Ein wahres Torfestival lieferten sich Stöckheim und Kralenriede, wie auch schon in der Vorsaison zwei Mal. Bereits in der ersten Minute fiel das 0:1, ehe Andre Stielau mit einem Dreierpack die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Gastgeber drehte. Doch Kralenriede schlug immer wieder zurück, ging vor der Pause erneut in Führung und glich nach dem Seitenwechsel sofort aus. In der Schlussphase sorgte Marc Thormeyer für das 4:5, ehe ein Eigentor in der Nachspielzeit das spektakuläre 4:6 besiegelte. Die beiden Kontrahenten sind nun punktgleich. Stöckheim hat allerdings das klar bessere Torverhältnis.