 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
– Foto: Friedhelm Brauner

Zehn Tore in Stöckheim, Vahdet stürzt Rot-Weiß

Weddel fällt aus

Verlinkte Inhalte

KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Kralenriede
SV Stöckheim
VfB Rot-Weiß

Am gestrigen Sonntag fanden die letzten zwei Partien der Kreisliga Braunschweig im Jahre 2025 statt. Dabei überraschte Vahdet gegen den Tabellenführer und in Stöckheim gab es ein Spektakel..

Gestern, 11:15 Uhr
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
4
6
Abpfiff

Ein wahres Torfestival lieferten sich Stöckheim und Kralenriede, wie auch schon in der Vorsaison zwei Mal. Bereits in der ersten Minute fiel das 0:1, ehe Andre Stielau mit einem Dreierpack die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Gastgeber drehte. Doch Kralenriede schlug immer wieder zurück, ging vor der Pause erneut in Führung und glich nach dem Seitenwechsel sofort aus. In der Schlussphase sorgte Marc Thormeyer für das 4:5, ehe ein Eigentor in der Nachspielzeit das spektakuläre 4:6 besiegelte. Die beiden Kontrahenten sind nun punktgleich. Stöckheim hat allerdings das klar bessere Torverhältnis.

Gestern, 12:00 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
1
0
Abpfiff

Die zweite Mannschaft des TSC Vahdet setzte sich überraschend mit 1:0 gegen Rot-Weiß durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Polat Kilicaslan bereits in der 14. Minute. Damit hat der Tabellenführer nun auch seine erste Saisonniederlage kassiert und ist wieder in greifbarer Nähe für Verfolger Mascherode. Für Vahdet war der Sieg ein wichtiger im Kampf um den Klassenerhalt. Der Abstand auf die Abstiegszone beträgt nun sechs Punkte.

Aufrufe: 08.12.2025, 21:25 Uhr
NKAutor