Zehn Tore im Test: DJK Rhede schlägt Friedrichsfeld II Testspiele am Dienstag: SV Scherpenberg, TuS Asterlagen und SG Unterrath feiern klare Siege. DJK Rhede gewinnt einen wilden Test gegen den B-Ligisten SV Friedrichsfeld II mit 6:4. von André Nückel · Heute, 08:42 Uhr · 0 Leser

DJK Rhede gewinnt spannenden Test. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Drei klare Testspielsiege am Dienstagabend: SV Scherpenberg gewann standesgemäß gegen SV Sevelen, TuS Asterlagen holte sich nach dem Fehlstart neues Selbstvertrauen, und SG Unterrath setzte sich in einem torreichen Landesliga-Test gegen den SV Solingen durch. Besonders auffällig: Joel Konadu und Adil Can Büyükimdat trafen jeweils dreifach. Am Mittwoch ging es weiter: Zehn Tore, mehrere Führungswechsel und ein später Endspurt: Die DJK Rhede hat einen unterhaltsamen Test gegen den B-Ligisten SV Friedrichsfeld II mit 6:4 gewonnen.

Friedrichsfeld dreht 0:2 - Rhede schlägt spät zurück Gestern, 19:30 Uhr DJK Rhede DJK Rhede SV 08/29 Friedrichsfeld SV Friedrich II 6 4 Abpfiff Die DJK Rhede und der B-Ligist SV 08/29 Friedrichsfeld II haben sich einen außergewöhnlich torreichen Test geliefert. Maximilian Hackling brachte Rhede bereits nach sechs Minuten per Foulelfmeter in Führung, Rene Groes erhöhte auf demselben Weg auf 2:0 (18.). Friedrichsfeld ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken: Nick Wolf verkürzte zunächst (20.) und stellte wenig später den Ausgleich her (29.), bevor Timo Paus die Partie kurz vor der Pause sogar vollständig drehte (44.). Nach dem Seitenwechsel ging es in gleichem Tempo weiter. Sebastian Kamps traf zum 3:3 (49.), doch Nazmadin Murina brachte Friedrichsfeld erneut nach vorne (65.). Erst in der Schlussphase entschied Rhede den offenen Schlagabtausch. Ben Schücker glich zunächst zum 4:4 aus (72.) und schoss die Gastgeber acht Minuten später wieder in Führung. Den Schlusspunkt setzte schließlich Hackling, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 6:4 erzielte (87.). Damit kamen die 50 Zuschauer auf ihre Kosten: Zehn Treffer, vier unterschiedliche Zwischenführungen und ein später Rheder Endspurt machten den Test zu einer ausgesprochen unterhaltsamen Angelegenheit.

Testspiele am Dienstag: Scherpenberg, Asterlagen und Unterrath gewinnen klar Scherpenberg gewinnt standesgemäß Di., 25.08.2026, 20:00 Uhr SV Scherpenberg Scherpenberg SV Sevelen Sevelen 5 0 Abpfiff Der SV Scherpenberg bleibt weiter gut in Form. Der Oberliga-Aufsteiger, der mit vier Punkten ordentlich in die Saison gestartet ist, gewann sein Testspiel gegen den A-Ligisten SV Sevelen klar mit 5:0. Felix Gatner brachte Scherpenberg mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel legten Dario Gerling und Robin Fuhrmann nach. Für die Mannschaft von Sven Schützek war es ein souveräner Auftritt gegen den Klub aus dem Fußballkreis Kleve-Geldern. Büyükimdat ragt bei Asterlagen heraus Di., 25.08.2026, 19:45 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim RW Mülheim TuS Asterlagen Asterlagen 1 5 Abpfiff TuS Asterlagen hat nach dem Fehlstart in der Bezirksliga Selbstvertrauen gesammelt. Beim B-Ligisten SV Rot-Weiss Mülheim gewann die Mannschaft von Gökhan Ünlü mit 5:1. Der auffälligste Spieler war Adil Can Büyükimdat, der schon in der ersten halben Stunde dreimal traf und Asterlagen damit klar auf Kurs brachte. Nach dem zwischenzeitlichen 1:2 der Gastgeber sorgten Kilian Cüneyt Rabe und Julian Daniel Gardocki im zweiten Durchgang für den deutlichen Endstand. Unterrath dreht nach Rückstand auf