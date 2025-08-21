Zehn Tage Zeit für die richtige Analyse: Grünwald freut sich auf „Highlight-Spiel“ in Traunstein

Für den TSV Grünwald lief es bislang durchwachsen. Die Mannschaft kassierte zu viele Gegentreffer und blieb in der Offensive zu harmlos. Nun wartet Traunstein.

Grünwald – Zehn Tage ohne Spiel haben die Fußballer des TSV Grünwald gut genutzt. Man nahm sich die Zeit, den mittelprächtigen Start in die Landesliga zu analysieren. Das Gastspiel beim SB Chiemgau Traunstein (Freitag, 19.30 Uhr) könnte nun zeigen, dass man die richtigen Lehren gezogen hat.

Der Bayernliga-Absteiger sah sich noch einmal genau die 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Wasserburg an, der in der Liga als Meisterschaftsfavorit Nummer eins gilt. Fünf Punkte Rückstand auf den aktuellen Tabellenführer Wasserburg bei einem weniger absolvierten Spiel ist natürlich nicht der dramatische Rückstand in einer Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Beim Blick auf die Statistik zeigt sich aber schnell, wo Grünwald zulegen muss, um vorne mitzuspielen. Wasserburg hat mit sechs Gegentoren die beste Defensive der Liga und bei den Grün-Weißen hat es schon 14 Mal eingeschlagen. Nur vier Mannschaften haben noch mehr Tore gefangen, wobei fast alle Teams ein Spiel mehr als der TSV absolviert haben.

Trainer Sebastian Koch sieht deutliches Steigerungspotenzial hinten wie vorne: „Fakt ist, dass wir aktuell zu viele Gegentore kassieren und uns im Offensivspiel nicht ausreichend belohnen für den betriebenen Aufwand.“ Es gehe nun darum, wieder mehr die Grundtugenden des Fußballs zu leben und diese mit individueller Klasse zu verbinden. In den spielfreien Tagen lag der Trainingsschwerpunkt dann auch ganz klar auf dem Zweikampf.

Grünwald reist mit dem nötigen Respekt zum SB Traunstein

Nun geht es zum Zuschauerkrösus SB Chiemgau Traunstein, der traditionell immer ein paar Hundert Zuschauer hat, aber auch dort lief es nicht so recht. Am vergangenen Freitag war Traunstein gegen den ebenfalls mäßig gestarteten FC Unterföhring chancenlos und mit einem 1:4 noch sehr gut bedient. „Wir lassen uns von den letzten Ergebnissen nicht täuschen“, sagt Koch, „Spiele in Traunstein sind immer Highlights.“ Der Gegner haben einen jungen, entwicklungsfähigen Kader nach einem größeren Umbruch im Sommer.

Er rechnet mit einem intensiven Spiel von zwei Mannschaften, die zulegen wollen. Der TSV Grünwald hat den gleichen Kader wie zuletzt gegen den TSV Wasserburg zur Verfügung. Lediglich hinter den Einsätzen von Clemens Kubina und Lukas Brandl stehen noch Fragezeichen.