Zehn Spieler bleiben Werner SC treu – Kapitän Lachowicz geht im Sommer

Kapitän geht, Leistungsträger tritt kürzer

"Realistisch gesehen planen wir zweigleisig, es geht nicht anders. Am liebsten planen wir natürlich mit der Landesliga, aber das ist alles offen mit den Spielern und Trainern so besprochen", so Kracker weiter. Zudem sei man auch in Gesprächen mit potenziellen externen Zugängen, um den Kader in der Breite zu verstärken. "Wir wollen die Möglichkeit haben, Spiele auch mal von der Bank aus entschieden zu können."

Allerdings hat der WSC auch Verluste zu verzeichnen. So wird Leistungsträger Robin Przybilla dem Verein nur noch sporadisch zur Verfügung stehen. Der Angreifer, der 2018 vom damaligen Oberligisten und heutigen Ligakonkurrenten Hammer SpVg kam, wird aus beruflichen Gründen nach Düsseldorf ziehen, doch soll weiter angemeldet bleiben um auszuhelfen, sollte es zeitlich passen.

Zudem wird auch Kapitän Yannick Lachowicz seine Zelte am Lindert im Sommer nach insgesamt acht Jahren und über 100 Pflichtspielen abbauen. "Yannick hat sich entschieden, etwas anderes zu machen. Ich weiß nicht, wohin es für ihn geht", erklärt Marc Dittloff den "Ruhr Nachrichten".

Die Tür beim WSC wird sich für den Spielführer allerdings nicht für ewig schließen. "Wir haben Yannick klar gesagt, dass er hier jederzeit herzlich willkommen ist. Ich versuche immer, zu ehemaligen Spielern einen guten Draht zu halten", so Dittloff weiter.