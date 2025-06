Zehn Scorer in einem Spiel! Florian Geiselhart ist Spieler der Woche

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Geiselhart: Das Spiel war - wie es das Ergebnis vermuten lässt - eine sehr klare Angelegenheit. Wir wussten, dass es unsere letzte Chance auf die Meisterschaft ist. Zudem wollten wir für den wahrscheinlichen Fall der Relegation unbedingt nochmal Selbstvertrauen tanken. Dementsprechend gingen wir hochmotiviert in das Spiel. Eine konsequente Chancenverwertung sowie ein personell geschwächter Gegner haben zu dem hohen Ergebnis beigetragen. FuPa: Du warst mit sechs Treffern und vier Vorlagen an zehn von elf Toren beteiligt. Wie fühlt sich das an? Hattest du schonmal zehn Scorer in einem Spiel? Und was war beim elften Tor? Hattest du keine Lust mehr, sodass die anderen aushelfen mussten? ;)

FuPa: 11:0 war der Spielstand bei Abpfiff gegen die SF Hundersingen II. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Was waren die Gründe für den Sieg in dieser Höhe?

Geiselhart: Unterm Strich hat es sich nicht wahnsinnig toll angefühlt, da wir leider nur Zweiter geworden sind. Die Enttäuschung hat nach dem Spiel daher überwogen. 10 Scorer in einem Spiel sind mir definitv noch nicht gelungen. Daher war das in dieser Hinsicht etwas Besonderes. Dass ich beim elften Tor nicht direkt beteiligt war lag an unserem Trainerteam, da ich in der zweiten Halbzeit im Mittelfeld aushelfen musste ;) Spaß beiseite. Die restlichen Jungs haben ebenfalls ein top Spiel gemacht und daher kann das durchaus passieren, dass man seine Füße mal nicht im Spiel hat.



FuPa: Insgesamt stehst du damit jetzt bei 47 Toren aus 20 Spielen. Damit bist du unangefochtener Torschützenkönig der Liga. Wie ist so eine Quote möglich? Was ist dein Erfolgsgeheimnis?

Geiselhart: Zunächst einmal ist das immer auch ein Verdienst der Mannschaft, die mich in entsprechende Abschlusssituationen bringt. Zudem war ich diese Saison auch für Elfmeter und Freistöße zuständig, was der Quote zuträglich war. Ansonsten verspüre ich auch im gehobenen Alter noch eine hohe Motivation und gehe mit der nötigen Ernsthaftigkeit an die Sache heran. Sicherlich hilft auch, wenn man seine gesamte aktive Karriere 1-3 Klassen höher gespielt hat. So erscheint einem das Spiel jetzt wesentlich langsamer und man kann bessere Entscheidungen treffen.





FuPa: Aufgrund des direkten Vergleichs steht ihr jetzt am Ende der Saison trotz des besseren Torverhältnisses nur auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem TSV Riedlingen II. In der Relegation geht es gegen die SGM Gutenzell/Schönebürg II. Wie schätzt du euren Gegner ein? Was wird besonders wichtig für euer Spiel?

Geiselhart: Ich persönlich kenne den Gegner nicht. Wir werden uns aber noch einige Infos über die SGM beschaffen. Generell haben sie sicherlich eine starke Saison gespielt wenn sie auf Platz 2 gelandet sind und die geringe Anzahl an Gegentoren spricht für eine sehr stabile Defensive. Für uns wird wichtig sein, dass wir an diesem Tag an unser höchstes Leistungsniveau herankommen und die Nervosität im Spiel schnell ablegen können. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten können.