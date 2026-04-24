„Zehn schwache Minuten kosten uns das Spiel“: Bergdörfer verliert

Die Partie begann mit einem Schock für die SG Bergdörfer. Bereits in der 1. Minute traf Nico Apel nach einem Stellungsfehler der Gastgeber zur Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Fabio Bösebeck nach einer Ecke auf 0:2. In der 7. Minute folgte der nächste Rückschlag: Tarkan Tahiri verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:3, zudem sah ein Spieler der Gastgeber die Rote Karte. Fröchtenicht kritisierte die Entscheidung: „0:3 Elfmeter plus Rote Karte, für mich im Sinne der Doppelbestrafung die falsche Entscheidung.“

Nach diesem frühen Rückstand fand die SG Bergdörfer zunehmend ins Spiel. In der 15. Minute verkürzte Philipp Bode mit einem Distanzschuss aus rund 22 Metern auf 1:3. Fröchtenicht bezeichnete den Treffer als „sehenswert“. In der 34. Minute gelang Luca Michael Rusalo der Anschluss zum 2:3, ebenfalls aus der Distanz in die lange Ecke.

Trotz Unterzahl drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. „Wir kommen zurück, finden in unsere Abläufe und sind sogar in Unterzahl die bessere Mannschaft“, sagte Fröchtenicht. Doch kurz vor der Pause musste die SG Bergdörfer den nächsten Rückschlag hinnehmen: Nach einer Ecke erzielte Fabio Bösebeck das 2:4 (45.). Fröchtenicht bewertete diese Szene als entscheidend: „Der Standard zum 4:2 in der Nachspielzeit ist der Knackpunkt des Spiels.“

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Partie offen. Die SG Bergdörfer erspielte sich weitere Chancen, unter anderem durch Philipp Bode, Luca Michael Rusalo und Tim Wedekin, konnte diese jedoch nicht nutzen. Stattdessen erhöhte Michel Daubert in der 75. Minute nach einer Flanke auf 2:5. Vorausgegangen war laut Fröchtenicht ein nicht geahndetes Foulspiel: „Nach vermeintlichem Foulspiel an Ele Mitschke schalten wir ab.“

Nur drei Minuten später verkürzte erneut Philipp Bode per Elfmeter auf 3:5 und erzielte damit seine Saisontore 15 und 16. Mehr gelang der SG Bergdörfer jedoch nicht.

Fröchtenicht zog ein klares Fazit: „Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen und das haben wir uns selbst zuzuschreiben.“ Trotz der schwierigen Ausgangslage sah er auch positive Ansätze: „Insgesamt haben wir über die gesamte Spielzeit alles versucht und nie aufgehört.“ Entscheidend seien jedoch die ersten Minuten gewesen: „Am Ende kosten uns zehn schwache Minuten das Spiel, obwohl wir phasenweise sogar in Unterzahl besser waren als der Gegner.“

In der Tabelle bleibt die SG Bergdörfer mit 29 Punkten im Mittelfeld. SV Groß Ellershausen-Hetjershausen verbessert sich auf 16 Punkte, bleibt jedoch in der Abstiegszone.

Am kommenden Spieltag trifft die SG Bergdörfer auswärts auf SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen, während SV Groß Ellershausen-Hetjershausen beim VfR Dostluk Osterode antritt.