Zehn Punkte Vorsprung: „Souveräne" Meisterschaft von Gerolfing II

Der FC Gerolfing II feierte den Aufstieg aus der A-Klasse. Nun wartet der Erdinger Meister-Cup.
„HABT IHR BOCK?!?!?!“ – mit diesem Schlachtruf von Trainer Daniel Haunschild geht der FC Gerolfing 2 in den ERDINGER Meister-Cup. Die Mannschaft wurde Meister in der A-Klasse 2 Donau/Isar und fährt nun zur „Champions League der Amateure“ zum TSV Gaimersheim. Für den Ingolstädter Stadtteilverein ist das fast ein Heimspiel. Zwischen dem Sportplatz in Gerolfing und dem Austragungsort liegen nur rund acht Kilometer. Wir stellen auch das Team kurz vor.
Wie würdet ihr eure Saison beschreiben?
Souverän (Anm. d. Red.: Souverän trifft es ziemlich gut: Mit 21 Siegen aus 24 Spielen, der stabilsten Defensive, dem zweitbesten Angriff und zehn Punkten Vorsprung auf Platz zwei war die Meisterschaft mehr als verdient. Besonders stark: Alle Duelle gegen die direkten Verfolger wurden gewonnen.)
Was hat eure Mannschaft in dieser Saison besonders ausgezeichnet?
Junge Mannschaft, abgerundet mit erfahrenen Spielern. Und natürlich das Trainerteam.
Gab es einen Schlüsselmoment auf dem Weg zur Meisterschaft?
Das Hinspiel Zuhause gegen DJK Ingolstadt, welches nach verrücktem Spielverlauf 5:4 gewonnen wurde. Dort haben wir bewiesen, dass wir in schweren Spielen Rückstände aufholen können und den absoluten Siegeswillen entwickeln können. Außerdem das Wintertrainingslager am Gardasee, welches uns nochmal mehr zusammengeschweißt hat.
Warum nehmt ihr am ERDINGER Meister-Cup teil?
Unseren Lieblingssport mit anderen Meistern aus ganz Bayern betreiben und feiern.
Mit welchem Ziel fahrt ihr zum Turnier?
Gibt es einen Preis für den vorletzten Platz? Dann vorletzter. Ansonsten einfach Spaß haben.