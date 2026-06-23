Zehn Punkte Vorsprung: „Souveräne" Meisterschaft von Gerolfing II Oberbayern beim ERDINGER Meister-Cup 2026 von PM Erdinger · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Gerolfing II feierte nach einer überragenden Saison die Meisterschaft. – Foto: FC Gerolfing

Der FC Gerolfing II feierte den Aufstieg aus der A-Klasse. Nun wartet der Erdinger Meister-Cup.

„HABT IHR BOCK?!?!?!“ – mit diesem Schlachtruf von Trainer Daniel Haunschild geht der FC Gerolfing 2 in den ERDINGER Meister-Cup. Die Mannschaft wurde Meister in der A-Klasse 2 Donau/Isar und fährt nun zur „Champions League der Amateure“ zum TSV Gaimersheim. Für den Ingolstädter Stadtteilverein ist das fast ein Heimspiel. Zwischen dem Sportplatz in Gerolfing und dem Austragungsort liegen nur rund acht Kilometer. Wir stellen auch das Team kurz vor. Wie würdet ihr eure Saison beschreiben?

Souverän (Anm. d. Red.: Souverän trifft es ziemlich gut: Mit 21 Siegen aus 24 Spielen, der stabilsten Defensive, dem zweitbesten Angriff und zehn Punkten Vorsprung auf Platz zwei war die Meisterschaft mehr als verdient. Besonders stark: Alle Duelle gegen die direkten Verfolger wurden gewonnen.) Was hat eure Mannschaft in dieser Saison besonders ausgezeichnet?