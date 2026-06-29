Zehn Neuzugänge: Moosinning rüstet für die Landesliga auf „Maximal intensive Saison“: Aufsteiger meldet zehn Neuzugänge von Michael Buchholz · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Gezielter, analytischer Blick: FCM-Trainer Christoph Ball (vorne) hat sein Team auf die Relegation eingestellt. – Foto: C. Riedel

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Der FC Moosinning ist nach dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga mit zehn Neuzugängen in die Vorbereitung gestartet. Trainer Christoph Ball hält die Augen aber weiter offen: Für Flügel oder Angriffszentrum wird noch eine Verstärkung gesucht.

Nur eine Mini-Sommerpause war dem FC Moosinning nach dem Relegationsmarathon und Aufstieg in die Fußball-Landesliga Südost gegönnt. Bereits 14 Tage nach dem Triumph ist die Mannschaft von Trainer Christoph Ball wieder ins Training eingestiegen. Mit dabei: zahlreiche Neuzugänge, die den Kader verstärken werden. „Es hilft ja nix. Auch wenn die Pause kurz war, müssen wir uns anständig vorbereiten. Ich erwarte eine maximal intensive Saison mit mehr Spielen und längeren Fahrten“, sagt Ball, dessen Team seit dem 15. Juni für den Klassenerhalt in der sechsthöchsten Spielklasse schwitzt.

Nur ein Abgang Bis auf Angreifer Christian Häusler, der sich Landesliga-Absteiger SV Dornach angeschlossen hat, ist der Aufstiegskader weitgehend zusammengeblieben. Insgesamt zehn Neuzugänge sollen den Kader nicht nur verbreitern, sondern auch qualitativ verbessern, um den Mehraufwand in der Landesliga zu meistern. „Wir haben schon jetzt auf der Kaderliste viele Leute, aber die Erfahrung zeigt auch, dass immer wieder Spieler verletzt oder gesperrt sind“, so Ball, der in diesem Kalenderjahr auf Marco Esposito verzichten muss, der sich in den Aufstiegsspielen einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Insofern halten die Gelb-Schwarzen die Augen weiter offen, um für den Flügel oder das Angriffszentrum noch eine Verstärkung zu finden. Von den zehn Neuen sind auch einige Perspektivspieler dabei. „Alles Talente, die aber teilweise noch nicht im Herrenfußball Fuß gefasst haben. Die müssen sich erst an die neue Herausforderung gewöhnen. Das wurde auch klar kommuniziert. Am Ende der Vorbereitung wird man dann sehen, wie weit die Jungs sind. Da wird es schon eine gewisse Selektion geben. Aber gut ist ja, dass wir unsere zweite Mannschaft in der Kreisliga haben. Da können sich die Jungs Spielpraxis holen.“ Es muss also keiner auf der Bank versauern.