Zehn Neuzugänge für den FC Waldems

Zehn Neuzugänge hat der FC Waldems für das Kreisoberliga-Team an Land gezogen. – Foto: FCW

Mit Gordon Haeder begrüßt der FC Waldems einen erfahrenen Spieler, der über mehr als 50 Einsätze in der Hessenliga vorweisen kann. Nach längerer Verletzungspause möchte er Schritt für Schritt wieder in den Spielbetrieb zurückkehren unter gezielter Belastungssteuerung und seine Stärken und Erfahrungen in die Mannschaft einbringen. Joshua Niederle wechselt ebenfalls nach Waldems. Der zentrale Mittelfeldspieler sammelte bereits Erfahrungen in der Gruppenliga und wird das Team mit seiner Spielübersicht und Präsenz verstärken.

Der FC Waldems blickt mit großer Vorfreude auf die kommende Saison in der Kreisoberliga. Nach dem Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit, der durch großen Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und harte Arbeit erreicht wurde, möchte der Verein den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Besonders erfreulich: Der komplette Kader der 1. Mannschaft bleibt zusammen. Kein Spieler hat den Verein verlassen. Gleichzeitig konnte sich der FC Waldems gezielt verstärken und mehrere Spieler verpflichten, die zusätzliche Qualität, Erfahrung und Entwicklungspotenzial mitbringen.

Mit Alexander Mohr vom Spitzenteam SV Walsdorf gewinnt der FC Waldems einen weiteren wichtigen erfahrenen Spieler, der durch seine Routine und seine Mentalität wichtige Impulse und Stabilität ins Team bringen wird.

Vom Gruppenligisten SV Niedernhausen kommt Torhüter Simon Flessa. Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über höherklassige Erfahrung und soll seine hochtalentierte Qualität einbringen.

Nico Weimer bringt Erfahrungen aus der Jugend-Gruppenliga sowie der Kreisoberliga mit und soll mit seiner Dynamik eine Bereicherung für das Team sein.

Max Müller wechselt von der SG Niedertiefenbach nach Waldems. Er hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg seines bisherigen Vereins in die Kreisoberliga und konnte dort seine Offensivqualitäten unter Beweis stellen.

Mit Julius Beck, Noah Schütz und Yasar Ates stoßen drei talentierte Nachwuchsspieler aus der A-Jugend des SV Heftrich zur Mannschaft. Alle drei sollen behutsam an den Seniorenbereich herangeführt werden und besitzen großes Entwicklungspotenzial um

Stammspieler zu werden. Julius Beck konnte bereits in der vergangenen Rückrunde erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln.

Komplettiert wird das Neuzugangspaket durch Marvin Muth. Der ehemalige Jugendspieler der JFV Dietkirchen kehrt nach längerer Pause in den aktiven Spielbetrieb zurück und möchte sich beim FC Waldems neu beweisen.

Das Fundament bleibt bestehen

Neben den Neuzugängen setzt der FC Waldems weiterhin auf den eingespielten Kern der Mannschaft, der den Klassenerhalt in der vergangenen Saison gesichert hat.

Angeführt wird das Team weiterhin von Kapitän Florian Kratz und seinem Stellvertreter Emilio Conigliaro, die sowohl sportlich als auch menschlich wichtige Rollen innerhalb der Mannschaft einnehmen.

Mit Yannik Zimmermann bleibt zudem der Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen (27 von 28) der vergangenen Saison an Bord. Auch Bastian Guckes, Mike Kinkel, Max Bölsing, Thiemo Hagen, Finn Schäfer, Pascal Starck, Josip Dedic und Steffen Brockmann gehörten zu den wichtigen Leistungsträgern des Teams.

Positiv verlief zudem die Entwicklung der jungen Spieler Adrian Sachs und Basit Nayebyar, die sich zunehmend im Seniorenbereich etablieren konnten und viele Spiele von Beginn absolvieren durften. Torhüter-Youngster Leon Rako absolvierte seine erste komplette Saison im Herrenbereich und zeigte dabei eine erfreuliche Entwicklung.

Mit Sören Hofmann, Dominik Eder und Yannik Dietrich verfügt der FC Waldems weiterhin über drei Vereinsikonen und erfahrene Führungsspieler. Auch Chris Hörning (Gebeutelt von Verletzungen), Daniel Dietrich (berufsbedingt oft verhindert), Job Steiner und Sandro Brunck stellten sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft und unterstreichen den starken Zusammenhalt innerhalb des Vereins.

Rückkehrer und Ausblick

Besonders erfreulich ist die Rückkehr von Tim Streim, der nach langer Verletzungspause wieder zur Verfügung steht und die Offensive bereichern wird.

Auch Matti Rang möchte nach einer schwierigen Saison wieder an seine starken Leistungen der Vergangenheit anknüpfen (Saison 24/25 mit 22 Saisontoren) und konnte bereits zum Ende der vergangenen Spielzeit seine Qualitäten erneut zeigen.

Weiterhin verzichten muss der FC Waldems auf Michael Stasch, der sich nach seinem Kreuzbandriss im Rehabilitationsprozess befindet. Verein und Mannschaft freuen sich bereits auf seine Rückkehr im Frühjahr 2027.

Die Kaderplanung ist derzeit noch nicht vollständig abgeschlossen. Der Verein befindet sich weiterhin in Gesprächen und schließt weitere gezielte Verstärkungen nicht aus.

Verstärkungen auch für die zweite Mannschaft

Auch die zweite Mannschaft erhält Zuwachs. Mit Max Kilb (SV Heftrich) sowie Adrian Kamberi und Argonit Sadiku (beide Baris Spor Idstein) konnten drei weitere Neuzugänge für die Reserve gewonnen werden. Mit einem starken Zusammenhalt, einem eingespielten Kern und gezielten Verstärkungen möchte der FC Waldems den positiven Weg der vergangenen Saison fortsetzen und sich in der kommenden Kreisoberliga-Saison weiterentwickeln.